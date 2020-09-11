Мы сами не ожидали: Жанна Агузарова выпустила первый за почти 30-летний перерыв сольный альбом «Королева Сансета». Экс-вокалистка сделала это тайно, нигде не анонсируя пластинку. Ностальгическую — трек-лист состоит из 12 композиций, которые в разные годы исполнялись на концертах и других мероприятиях.
Жанна Агузарова выпустила первый за почти 30 (!) лет альбом «Королева Сансета»
Запись пластинки проходила в Стокгольме, Санкт-Петербурге, Москве, Лондоне и Лос-Анджелесе. Самая «старая» композиция на новом альбоме Агузаровой — «Не упрекай», которая была написана в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Самой свежей можно считать заглавную песню «Королева Сансета» — она известна еще с начала 2000-х.
Первый сольный альбом Жанны Агузаровой «Русский альбом» был выпущен в 1990 году. Тогда в него вошли 11 композиций, в том числе «Мне хорошо рядом с тобой». Пластинка вышла в нарушением издателем авторских прав и была перевыпущена в 2000, 2003 и 2004 годах при полном участии Агузаровой и под ее контролем, а также содержала разные бонус-треки.
В составе группы «Браво» Агузарова участвовала в записи таких альбомов, как BRAVO (1987), сборника песен 1983-1988 годов «Жанна Агузарова и "Браво"» (1993), а также пластинок Live in Moscow (1994) и «Песни разных лет» (1995). Среди наиболее известных песен, относящихся ко времени участия Агузаровой в группе «Браво», — «Желтые ботинки», «Верю я», «Чудесная страна», «Старый отель», «Кошки».
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