Жанна Агузарова выпустила первый за почти 30 (!) лет альбом «Королева Сансета»

Первый сольный альбом Жанны Агузаровой «Русский альбом» был выпущен в 1990 году. Тогда в него вошли 11 композиций, в том числе «Мне хорошо рядом с тобой». Пластинка вышла в нарушением издателем авторских прав и была перевыпущена в 2000, 2003 и 2004 годах при полном участии Агузаровой и под ее контролем, а также содержала разные бонус-треки.

В составе группы «Браво» Агузарова участвовала в записи таких альбомов, как BRAVO (1987), сборника песен 1983-1988 годов «Жанна Агузарова и "Браво"» (1993), а также пластинок Live in Moscow (1994) и «Песни разных лет» (1995). Среди наиболее известных песен, относящихся ко времени участия Агузаровой в группе «Браво», — «Желтые ботинки», «Верю я», «Чудесная страна», «Старый отель», «Кошки».