Музыкальные новинки августа: от Fata Morgana Луны до Club Future Nostalgia Дуа Липы и королевы клубной музыки The Blessed Madonna

Витя Исаев — «привет!как дела?»

Витя Исаев срывает маску и выпускает «привет!как дела?» — первый не только со времен проекта БЦХ альбом, но и первый под своим именем. На пластинке музыкант миксует жанры, сыплет словами и формирует песни в целостные истории. Слушая его, как будто читаешь личный дневник — об одиночестве и страхе, ублюдках и суках, отношениях не по любви и «розовых очках». Это подтверждает и сам Исаев, говоря в интервью «Афише», что «достал из себя больше в лирической части, в плане ощущений». Как бы то ни было, «привет!как дела?» даже не главный дебют лета, а камбэк, который стоило ждать три года.