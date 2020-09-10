В сентябре ничего не остается, как с приятным послевкусием подводить итоги лета: вспоминать брызги волн и вечеринки до утра, любовные приключения и (несостоявшиеся) путешествия, рефлексировать уходящее или ностальгировать по давно прошедшему. Обо всем этом музыкальные релизы, собранные «Собака.ru» (признаемся!) не без чувства приятной меланхолии. Камбэк Вити Исаева, «старая школа» МС Сенечки, новое прочтение Future Nostalgia Дуа Липы от The Blessed Madonna и еще 7 главных новинок августа.
Музыкальные новинки августа: от Fata Morgana Луны до Club Future Nostalgia Дуа Липы и королевы клубной музыки The Blessed Madonna
Луна — Fata Morgana
Результаты своего постепенного движения от синти-поп и DIY-звучания к колкой танцевальной электронике Кристина Бардаш, сменившая фамилию на Луна, показала в новом мини-альбоме Fata Morgana. На пластинке, презентованной 14 августа, пять чувственных и эклектичных треков — здесь и милость ангелов, и бутоны любви, и чувства-наркотики. Полное extravision внутреннего, сродни тому, что можно испытать, отдавшись без остатка танцу посреди рейва. Послевкусие лета — всю драму певица обещает оставить на осень.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Pompeya — Bingo
Идеальное bingo — мастера инди-попа Pompeya и стиль 80-х. Пластинка вышла 28 августа сюрпризом, музыканты не стали ни анонсировать ее, ни выпускать отдельными синглами. И если заигрывание с ретровейвом The Weeknd на альбоме After House кажется опозданием длиной в пару лет, то свежий релиз Pompeya — продолжением традиции, почти возвращением домой. Как по звучанию, будто выцепленному из фильма «Жаркие летние ночи» с Тимоти Шаламе (который тоже неплохо играет на ностальгии), так и для самих музыкантов. Они рефлексируют, вспоминают, как начинали, и предлагают делать то же самое слушателю — «вспомнить, как он сам проводил время десять, а то и двадцать лет назад».
Послушать: Apple Music
Витя Исаев — «привет!как дела?»
Витя Исаев срывает маску и выпускает «привет!как дела?» — первый не только со времен проекта БЦХ альбом, но и первый под своим именем. На пластинке музыкант миксует жанры, сыплет словами и формирует песни в целостные истории. Слушая его, как будто читаешь личный дневник — об одиночестве и страхе, ублюдках и суках, отношениях не по любви и «розовых очках». Это подтверждает и сам Исаев, говоря в интервью «Афише», что «достал из себя больше в лирической части, в плане ощущений». Как бы то ни было, «привет!как дела?» даже не главный дебют лета, а камбэк, который стоило ждать три года.
Sevdaliza — Shabrang
«Суть всего — это любовь», говорит голландская певица иранского происхождения Sevdaliza, представляя свою вторую пластинку Shabrang. Название происходит от мифического вороного коня Шабранги Бехзад, наполнение отсылает к его цвету — альбом получился «темным, как ночь» и полным песен-притч с беснующимися внутри них чертенками. Еще одно возвращение — на пластинке Sevdaliza вновь обретает силу и любовь к себе после тяжелого периода физической и эмоциональной нестабильности. Об этом и обложка, на которой певица предстает с травмами на лице, лукаво улыбаясь уголками рта.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Dua Lipa & The Blessed Madonna — Club Future Nostalgia
Выпустив второй студийный альбом Future Nostalgia в марте, Dua Lipa не стала задерживаться с ремиксами. Начало было положено еще в прошлом году, на фестивале Гластонбери — со знакомства с The Blessed Madonna. Уже само сотрудничество с королевой клубной музыки — аргумент в пользу певицы, веса которому добавляют Гвен Стефани, Марк Ронсон, Missy Elliott и сама Мадонна в качестве приглашенных звезд. «Я захотела создать что-то радостное, написать музыку, под которую люди будут танцевать, подарить им немного счастья. Думаю, Future Nostalgia может обеспечить мне место на одной из главных сцен Гластонбери. А с Club Future Nostalgia, надеюсь, под утро оказаться в клубе NYC Downlow», — говорит Apple Music певица. А мы нисколько не сомневаемся — уже танцуем!
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
The Weeknd & Calvin Harris — Over Now
The Weeknd продолжает держать заданную альбомом After House планку ретровейва и эксплуатирует киберпанк в новом сингле Over Now, записанном при участии культового шотландского диджея и продюсера Calvin Harris. Релиз сопровождает клип, отрывок которого можно было увидеть на выступлении Эйбла в TikTok — в нем мультяшный Эйбел гуляет по психоделическим городским ландшафтам будто бы из GTA Vice City и всячески перемещается в киберпространстве. На выходе получился чилловый трек, под который можно вспоминать лучшие моменты лета — 'cause it's over now, oh yeah.
The Killers — Imploding the Mirage
Шестой альбом американцы The Killers должны были презентовать еще в мае, но перенесли релиз, «чтобы доработать пластинку» — продюсировали альбом музыканты самостоятельно. 10 композиций, участие в записи которых принимали Линдси Бакингем из Fleetwood Mac, Адам Грундусиель из The War on Drugs, Блейк Миллcом и другие музыканты, были выпущены в конце августа — вдохновением для них стал недавний переезд вокалиста Брэндона Флауэрса из Лас-Вегаса в Юту. Pitchfork ставит пластинке 7.4 балла из 10 за «удивительно абсурдную коллекцию жемчужин синти-рока и ареновых гимнов», тогда как сами The Killers позиционируют ее как «танец ветра и бури». Именно так называется картина иллюстратора Томаса Блэкшира, поставленная на обложку альбома.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
МС Сенечка — «Звуки»
Би-бой и король брейк-бита МС Сенечка на своем третьем альбоме «Звуки» отдает дань старой школе. Не олдскульным хип-хопом единым: Сеня Лисейчев семплирует загрузочную мелодию Windows 95 авторства Брайана Ино в треке «Чилл», воспевает и ругает за быстротечность лето на одноименной композиции, а еще рубится в Варкрафт («Киберспорт») — вместе с фронтменом «Пасош» Петаром Мартичем. И, если верить исполнителю, «этот альбом в каком-то смысле сопровождал меня последние полгода. Это те звуки, о которых я вспомню через много лет».
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
«Самое большое простое число» — «Все равно»
Юбилей СБПЧ отметили 27 августа, выпустив 10-ый по счету полноформатный альбом «Все равно». Записывали в Африке: как вспоминает фронтмен группы Кирилл Иванов, время, проведенное в ЮАР, было очень счастливым, полным упорной работы и беззаботного наслаждения. «Предельной серьезностью и трепетностью, нежностью и уязвимостью» отметился на альбоме Александр Гудков, обычно работающий в юмористических жанрах «Музыкальной студии» для Вечернего Урганта — куплеты в исполнении шоумена можно услышать в песнях «Ты сошла с ума» и «Набор букв».
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
«Аигел» — «Офигенно»
Новый мини-альбом музыканты дуэта «Аигел» записали дистанционно — вокалистка Айгель Гайсина находилась в Набережных Челнах, а Илья Барамия в Петербурге. По признанию музыкантов, релиз стал для них «какой-то новой формой» — чтобы добиться ощущения гитарного риффа на альбоме даже пытались записать живую гитару, в итоге все же остановившись на привычных электронных инструментах. Получился рассказ о том, что после ночи всегда наступает день, черная полоса всегда сменяется белой, а любой ночной кошмар всегда заканчивается утром.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
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