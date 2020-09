Музыкальные новинки августа: от Fata Morgana Луны до Club Future Nostalgia Дуа Липы и королевы клубной музыки The Blessed Madonna

The Weeknd & Calvin Harris — Over Now

The Weeknd продолжает держать заданную альбомом After House планку ретровейва и эксплуатирует киберпанк в новом сингле Over Now, записанном при участии культового шотландского диджея и продюсера Calvin Harris. Релиз сопровождает клип, отрывок которого можно было увидеть на выступлении Эйбла в TikTok — в нем мультяшный Эйбел гуляет по психоделическим городским ландшафтам будто бы из GTA Vice City и всячески перемещается в киберпространстве. На выходе получился чилловый трек, под который можно вспоминать лучшие моменты лета — 'cause it's over now, oh yeah.