Петербургский музыкант Руслан Ишдавлетов установил мировой рекорд по беспрерывной импровизации на пианино. Во дворе «Планетария № 1» он играл более 42 часов без остановок.
Видео дня: петербургский пианист играл на музыкальном инструменте более 42 часов без остановки
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Прямо сейчас во дворе Планетария 1 пианист Руслан Ищдавлетов @ruslanishdavletov110983 приближается к рекорду по беспрерывной импровизации на фортепиано!👏🏼 К полуночи он уже превысит свой предыдущий показатель в 37 часов. Последняя ночь для пианиста самая сложная. Приглашаем вас посетить наш дворик и поддержать музыканта аплодисментами! ❤️ Вход свободный.
Изначально пианист планировал импровизировать на музыкальном инструменте 50 часов подряд, однако он продержался 42 часа 24 минуты. Таким образом, Руслан побил свой предыдущий рекорд — тогда его импровизация длилась 37 часов. Как сообщают «Невские новости», рекорд не зафиксируют в Книгу Гиннесса из-за сложной процедуры подачки заявки.
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