Видео дня: петербургский пианист играл на музыкальном инструменте более 42 часов без остановки

Изначально пианист планировал импровизировать на музыкальном инструменте 50 часов подряд, однако он продержался 42 часа 24 минуты. Таким образом, Руслан побил свой предыдущий рекорд — тогда его импровизация длилась 37 часов. Как сообщают «Невские новости», рекорд не зафиксируют в Книгу Гиннесса из-за сложной процедуры подачки заявки.