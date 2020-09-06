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Видео дня: петербургский пианист играл на музыкальном инструменте более 42 часов без остановки

Петербургский музыкант Руслан Ишдавлетов установил мировой рекорд по беспрерывной импровизации на пианино. Во дворе «Планетария № 1» он играл более 42 часов без остановок. 

Изначально пианист планировал импровизировать на музыкальном инструменте 50 часов подряд, однако он продержался 42 часа 24 минуты. Таким образом, Руслан побил свой предыдущий рекорд — тогда его импровизация длилась 37 часов. Как сообщают «Невские новости», рекорд не зафиксируют в Книгу Гиннесса из-за сложной процедуры подачки заявки.

Сабина Алиева,
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