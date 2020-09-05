В эту субботу в Петербурге пройдет вечеринка Loshadka Party

В программе мероприятия заявлены KTO DJ aka DJ BOOMER ( Exclusive DJ Set ), MIRIDA (DJ Set), ZUMA DIONIS ( Exclusive DJ Set ), ÏССÏ ( DJ Set ), KOSINUS aka ZESKULLS ( Special DJ Set ), SASHA AMPLITUDA (Exclusive Show & DJ Set ) и другие. Кроме того, для посетителей подготовили TABOO SHOW и интерактивную зону удовольствия Red Zone.