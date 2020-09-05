Сегодня, 5 сентября, в Петербурге состоится вечеринка Loshadka Party — «торжество индивидуальности, карнавал чувств и эмоций, грандиозное шоу и настоящий полет к свободе».
В эту субботу в Петербурге пройдет вечеринка Loshadka Party
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Фото: LOSHADKA
В программе мероприятия заявлены KTO DJ aka DJ BOOMER ( Exclusive DJ Set ), MIRIDA (DJ Set), ZUMA DIONIS ( Exclusive DJ Set ), ÏССÏ ( DJ Set ), KOSINUS aka ZESKULLS ( Special DJ Set ), SASHA AMPLITUDA (Exclusive Show & DJ Set ) и другие. Кроме того, для посетителей подготовили TABOO SHOW и интерактивную зону удовольствия Red Zone.
Начало вечеринки — 23:00, все подробности можно посмотреть по ссылке.
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