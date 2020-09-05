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В эту субботу в Петербурге пройдет вечеринка Loshadka Party

Сегодня, 5 сентября, в Петербурге состоится вечеринка Loshadka Party — «торжество индивидуальности, карнавал чувств и эмоций, грандиозное шоу и настоящий полет к свободе».

  • Фото: LOSHADKA

В программе мероприятия заявлены KTO DJ aka DJ BOOMER  ( Exclusive DJ Set ), MIRIDA (DJ Set),  ZUMA DIONIS ( Exclusive DJ Set ), ÏССÏ ( DJ Set ),  KOSINUS aka ZESKULLS ( Special DJ Set ),  SASHA AMPLITUDA (Exclusive Show & DJ Set ) и другие. Кроме того, для посетителей подготовили TABOO SHOW и интерактивную зону удовольствия Red Zone.

Начало вечеринки — 23:00, все подробности можно посмотреть по ссылке.

Сабина Алиева,
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