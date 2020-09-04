На Казанской улице закрылся клуб «Лес Villa». Его преобразуют в новый концертный зал «Ласточка» неподалеку от Лиговского

«Еще с момента основания нашего агентства у нас была мечта иметь свой дом — домашнюю площадку, где бы мы проводили большинство наших мероприятий, где вы сможете найти наш мерч, билеты на концерты и просто прийти пообщаться. Получилось так, что наши друзья из бара Лес вынуждены покинуть помещение, в котором находились все эти годы, и у нас возникла идея объединения в новую площадку», — говорят о проекте Grains Of Sand.

Переезд в новое пространство на Транспортном переулке, 10а команда «Леса» начала 1 сентября — отметив, что «с большой благодарностью и любовью отпускают» клуб, но остаются собой. Первым мероприятием в «Ласточке» станет презентация нового альбома группы «Джуна», которая состоится уже сегодня, 4 сентября.

По словам основателей пространства, им предстоит еще «огромное количество работы» — поддержать проект можно по ссылке.