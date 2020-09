Не только 3 сентября: Каким еще календарным датам посвящали песни

Сентябрь

О памятных днях сентября сложено несколько великих (без шуток!) песен. В русскоязычном мире, это, конечно, «3 сентября, когда горят костры рябин». Хит 1993 года первые 20 лет своей жизни провел в статусе «песня для караоке после пятой рюмки», но потом случилось странное. В сообществе МДК появилась картинка американского рэпера Рика Росса (очень похожего на Шуфутинского) с цитатой из песни, после чего мем-торнадо приходит в рунет каждое 3 сентября. В прошлом году в своем instagram-аккаунте Игорь Николаев развеял мифы, возникшие вокруг его сочинения: «Мне, как автору текста песни «Третье Сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было все у нас всерьез». Так рождаются песни, те, которые надолго». «Сентябрь наступил во вторник» (прямо как в 2020-м!) поет и Земфира в «Джозефе» — своем переложении «Новых стансов к Августе» Бродского.

Свое «третье сентября — день прощания» есть и в англоязычной музыкальной культуре: в песне группы The Temptations «Papa was a rolling stone» лирический герой рассказывает, как в этот день умер его отец. Но по-настоящему культовым стал фанк-хит September группы Earth, Wind & Fire из 1978 года. Он считается идеальным вариантом для свадьбы или другого торжества, когда на танцполе собирается все семья, каверы на шлягер записали Тейлор Свифт и Джастин Тимберлейк. Трек начинается со слов «Do you remember the 21st night of September? / Помнишь ли ты ночь 21 сентября?» — музыканты экспериментировали с другими числами, но именно twenty first, по их мнению, звучало «фонетически фантастически». September совместно придумали Элли Уилс, которая затем напишет знаменитую I'll be there for you из сериала «Друзья», и лидер Earth, Wind & Fire.