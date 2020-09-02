Переворачивать календарь можно не только 3 сентября с Шуфутинским. «Собака.ru» вспомнила песни с конкретными датами на каждый месяц в году: 7 октября с Хаски, 9 марта с Аллегровой, 21 июня с Визбором, 4 июля с Мэрайей Кэри. Не благодарите!
Не только 3 сентября: Каким еще календарным датам посвящали песни
Сентябрь
О памятных днях сентября сложено несколько великих (без шуток!) песен. В русскоязычном мире, это, конечно, «3 сентября, когда горят костры рябин». Хит 1993 года первые 20 лет своей жизни провел в статусе «песня для караоке после пятой рюмки», но потом случилось странное. В сообществе МДК появилась картинка американского рэпера Рика Росса (очень похожего на Шуфутинского) с цитатой из песни, после чего мем-торнадо приходит в рунет каждое 3 сентября. В прошлом году в своем instagram-аккаунте Игорь Николаев развеял мифы, возникшие вокруг его сочинения: «Мне, как автору текста песни «Третье Сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было все у нас всерьез». Так рождаются песни, те, которые надолго». «Сентябрь наступил во вторник» (прямо как в 2020-м!) поет и Земфира в «Джозефе» — своем переложении «Новых стансов к Августе» Бродского.
Свое «третье сентября — день прощания» есть и в англоязычной музыкальной культуре: в песне группы The Temptations «Papa was a rolling stone» лирический герой рассказывает, как в этот день умер его отец. Но по-настоящему культовым стал фанк-хит September группы Earth, Wind & Fire из 1978 года. Он считается идеальным вариантом для свадьбы или другого торжества, когда на танцполе собирается все семья, каверы на шлягер записали Тейлор Свифт и Джастин Тимберлейк. Трек начинается со слов «Do you remember the 21st night of September? / Помнишь ли ты ночь 21 сентября?» — музыканты экспериментировали с другими числами, но именно twenty first, по их мнению, звучало «фонетически фантастически». September совместно придумали Элли Уилс, которая затем напишет знаменитую I'll be there for you из сериала «Друзья», и лидер Earth, Wind & Fire.
Октябрь
Октябрь уж наступил, и Ленин такой молодой. Переворачиваем календарь на «Седьмое октября» с Хаски. К дате дня рождения Владимира Путина (и вокалиста Radiohead Тома Йорка) рэпер обращался два раза. Первый — еще в 2011-м. Тогда он владеет словом не так виртуозно, в тексте про «царя-батюшку» и заканчивающуюся нефть нагроможден винегрет из клевретов, наложниц, холуйства и прокрустова ложе. Второй — в 2019-м. Метафоры стали злее, отсылки исторически конкретными: от станицы Кущевская и расследования Ивана Голунова про кладбища («в кубышке капитала ГБУ») до версии отравления Литвиненко («кофе по-лубянски») и ЖЖ, который якобы вела одна из дочерей президента России («Сеульской сестренке»).
Продолжаем месяц 12 октября с Роем Харпером и его песней 1966 года. В «October The Twelfth» английский фолк-певец задается типично шестидесятническими вопросами экзистенциального толка: для чего нужна религия, как запретить бомбардировки, если прежде не отменить войну и мир, зачем я жил и т.д.
Чтобы окончательно не загрустить, фокусируемся на 24 октября с Feduk («24 октября (Brooklyn)»). Хотя это не трек как таковой, а приглашение на концерт, звучит он вполне как рэп-читка под четкий бит — «Юг, брат, или на севере ты залипаешь», «Тут в октябре какой-то движ», «Пой со мной всю ночь». Петь его всю ночь, конечно, не получится, но дожить до ноября он вполне поможет.
Ноябрь
Если вы дожили до ноября, приготовьтесь к лирике и тоске — «день рождения ваш не на праздник похож, 3 ноября». Эти печальные, но правдивые строки хрустальным, как туфельки героини ее главного хита, голосом сообщала Людмила Сенчина. Одиночеству в ее «Дне рождения» сопутствует отсутствие гармонии в жизни и песня про Мишель. Кстати, трек в 2000-ые вместе с Сенчиной перепела петербургская группа «Мультfильмы» (тогда еще относительно популярная).
Американский кантри-дуэт Big & Rich посвящает «8th Of November» в патриотическом пафосе ветеранам Вьетнама. В начале трека рассказываются истории солдата Харриса, который подарил участнику бэнда Кенни его лучшую шляпу (напоминаем, речь идет про кантри — без головного убора никак) и чернокожего медика Лоуренса Джоэла, спасшего множество жизней.
Джазового мультинструменталиста, обладателя «Грэмми» Кенни Гаррета, участника оркестра Дюка Эллингтона и группы Майлза Дэвиса, увлекает 15 ноября (он в инструментальном сочинении «November 15» сыграл на саксофоне). А Дрейк зачитал про 18-е число. Хотя сама дата в тексте «November 18th» не упоминается (он про любовь к Хьюстону и расточительный образ жизни), это важная веха в его карьере. Именно в этот день он в 2008-м полетел из Торонто на встречу к Лил Уэйну (кассету тому передал сын Принса) — и почти сразу стал подписантом лейбла Weezy's Young Money.
Декабрь
Зиму начинаем с Jay-Z. Если Хаски посвящает треки дню рождения президента, то американский рэпер — своему. В треке December 4th из знаменитого «Черного альбома» (последний в его карьере как рэпера) он рассказывает всю свою биографию на тот момент. Предваряет житие Jay-Z пролог от его мамы, как его легко было рожать и она «сразу поняла, что он особенный».
Если исповедь Шона Картера (ака Jay-Z) кажется слишком эгоистичной, выбираем «13 декабря» советской певицы Жанны Бичевской. Автор романса Александр Дольский посвятил его восстанию декабристов.
Декабристы же — группа The Decemberists — воспевала 17 декабря 2012 года. В этот день президент США Барак Обама произнес речь по поводу шутинга в начальной школе Сэнди Хук (были убиты 26 человек, из них 20 — дети в возрасте 6-7 лет). Лидер The Decemberists Колин Мелой рефлексирует о конфликте собственной счастливой личной жизни и того, что происходит рядом. Строка из песни — What a Terrible World, What a Beautiful World / «Какой прекрасный мир, какой ужасный мир» — дала название всему альбому группы.
В новогодних и рождественских хитах обычно нет конкретных дат (поэтому «3 сентября» тут начинает и выигрывает). Исключения — «31 декабря» «Города 312» и «Последний час декабря» бит-квартета «Секрет» (не сложно догадаться, что имеется в виду). У поп-группы из Бишкека это незатейливый гимн надежде с гитарным соло («Счастья полный дом, беды на потом»), у петербургского бэнда — наивная баллада. Кстати, «Последний час декабря» перепевал Михаил Боярский.
Январь
Первый месяц года не слишком балует конкретикой (новогодние не считаются!). Поэтому песня тут только одна, зато в исполнении Александра Абдулова — мечты всех советских женщин. Шестидесятник Андрей Вознесенский написал стихотворение «Старый Новый год» в 1975-м, но популярным оно стало в виде песни 1985 года «Двенадцать дней» на музыку Игоря Николаева (напоминаем, он же автор текста «3 сентября»).
На это же стихотворение песню написал в 1983 году Стас Намин для группы «Цветы», но известной она так и не была. Версия Николаева прозвучала в музыкальном фильме «Витражных дел мастер», ее пел как раз Абдулов. Но вся страна стала начала напевать ее после выхода в эфире телепередачи «Утренняя почта» («С первого по тринадцатое нашего января, сами собой набираются старые номера»).
Февраль
Хотя Регина Спектор с Пастернаком в феврале доставали чернила и плакали, а Агутин с Варум узнавали, что одиноки, когда месяц «снимал белое пальто», но это все тоже без точных дат. Лишь несуществующее 31 февраля появляется в романтичном фите Мари Краймбрери и Guf. В свою публику они не верят, поэтому это разъясняется отдельно: «И, кстати, 31-го февраля не бывает! Бывает максимум — 29-е. Но, так уж и быть, с тобой я погуляю. Только давай до 30-го?»
Март
Март — месяц песен о Международном женском дне, чаще всего — мужских и в весьма ироничном ключе. «Восьмое марта – дурацкий праздник. Его придумал очень злой проказник. Пьяные девчонки его убивают. Ничего хорошего в этот день не бывает», — поет солист группы «Бахыт-компот» Вадим Степанцов, обещая самому себе в этот день не пить и не дарить лирической героине «розы и мимозы». Ему вторит группа «Ландыши» в песне «Крышечка от аппарата “Зенит”»: «На восьмое марта я тебе подарю, Не букетик, и не утюг. Ни стихов ни песен не сочиню. Я не Киркоров, не Юрий Антонов, и даже не Юра Шевчук!» Подарит герой именно крышечку от советского пленочного фотоаппарата — в отместку своей даме сердца, которая на день рождения подарила ему «говно». Альтернатива стебу над 8 марта — приторно-сладкая серенада от Игоря Саруханова, который изящным движением руки превращает восьмерку в бесконечность: «Пускай сегодня цифра восемь изящно набок упадет». Однако лидером мартовского хит-парада становится трек патриарха сатирической (и нецензурной) песни Александра Лаэрсткого, в основе которого лежит фантасмагорическая история (пересказывать ее вам мы не рискнем, лучше услышать). За женщин отвечает главная угонщица страны Ирина Аллегрова. Ее «9 марта» — смысловое продолжение устремлений Саруханова: чтобы 8 марта не кончалось, как лето, а отмечались все последующие даты марта и прочих месяцев (праздник всегда с тобой!).
Апрель
Думаете, песня с названием «Первое апреля» должна быть о розыгрышах? А вот и нет. Золотой соловей СССР Валерий Ободзинский, которому мы обязаны эталонным исполнением хитов «Эти глаза напротив» и «Восточная», рифмует первое апреля с метелями, ассоциируя дату с началом весны — куда правдоподобнее, чем первое марта. Автор стихов, кстати, тот же, что и у песни Аллы Пугачевой «То ли еще будет» — Игорь Шеферан, а музыку написал учитель Игоря Крутого Владимир Мигуля. Не зря Крутой был клавишником в его ансамбле — в итоге сочинил то самое «Третье сентября».
Май
«А за окошком месяц май», — сообщал Гарик Сукачев, не называя конкретной даты, в отличие от популярного трио братьев Гибб The Bee Gees (авторы прилипчивого диско-хита Stayin' Alive). В их трогательной поп-балладе «First Of May» из двойного альбома «Odessa» поется о том, как быстро летит время: когда-то деревья (рождественские ели) были большими, теперь мы выросли и они кажутся маленькими. Первомай выбран не в честь трудовых прав, а дня рождения собаки Барри Гибба. С первомаем свою дорогую поздравляла и пародийная группа «Валентин Стрыкало». Впрочем, когда трек был написан, группы еще не было, а ироничные ролики с песнями-трибьютами поп-звездам выкладывал начинающий ютьюбер из Киева Юрий Каплан.
9 мая музыкально отмечено в «Дне Победе» — песне Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова. Композицию сочинили для конкурса в честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне. Но народная слава к ней пришла после того, как ее исполнил на Дне милиции Лев Лещенко — концерт транслировали в прямом эфире по советскому ТВ. Трек под названием «9 мая» есть и у Дельфина — вольном переложении смыслов из «Жди меня» Константина Симонова: «Ты верь и я вернусь. Пройду горящий мир. Тебя рукой коснусь сверкая. Растает глаз сапфир. И хлынет с неба май».
Июнь
Июньский песни в России в основном посвящены двум датам — 21 и 22 июня 1941 года, последнему дню без войны и первому, когда она началась. «Двадцать второго июня, ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началася война» — эти строки поэта Бориса Ковынева появились в первую неделю Великой Отечественной войны. Стихотворение было опубликовано в боевом листке Юго-Западного фронта, где его прочитал красноармеец Немчинов, и, переложив на мелодию популярного польского вальса Ежи Петерсбурского Niebieska Chusteczka, исполнил. Писатель Игорь Шушарин рассказывает изданию «Город 812»: «В политдонесении Юго-Западного фронта от 29 июня 1941 года сообщается, что Немчинов «исполнил новую песню Е. Петерсбургского “Прощальная”, которую бойцы и командиры встретили с воодушевлением, просили переписать слова, а исполнять ее на позициях они уже будут сами, так как мотив ее им знакомый…» Ни поэт Ковынев, ни композитор Петерcбургский в тот момент не догадывались, что, оказывается, сочинили новую песню. Впрочем, наверное, это было уже неважно. Песня стала народной».
Чуть позже на ту же музыку появилась песня «Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко, ставшая не менее культовой. «Только было бы всегда двадцать первое июня, только б следующий день никогда бы не настал» — строчка из песни знаменитого советского барда и актера Юрия Визбора «Ночь летнего солнцестояния».
Июль
В патриотичной Америке все поют про 4 июля — День независимости страны. Но чаще всего это просто дата для обозначения периода, когда лирические герои песен были влюблены и счастливы. В этом контексте по Fourth Of July тоскyют и дива Мэрайя Кэри, и эмокорщики (где их 2007-й) Fall Out Boy, и фолк-рокер Брюс Спрингстин, и электронная певица Kelis (частый мотив тут, кстати, салют — символ праздника). По-другому 4 июля обыгрывается в инструментальном треке U2: там это просто дата написания. А у автора саундтрека к «Назови меня своим именем» Суфьяна Стивенса ассоциации печальные: в этот день умер его отец.
В русской музыке июль интересовал петербургскую поп-панк группу «1,5 килограмма отличного пюре» — у них есть песня «6 июля»: «Берег залива, шестое июля. Пристально в темную воду смотрю я» — и шансон-диву Елену Ваенгу в ее вампирской исповеди «22 июль».
Август
Август — кладезь песен в настроении «светлая грусть». Еще бы — ведь «скоро кончится лето». Самая рвущая сердце, конечно, Last days of summer Роберта Смита и the Cure: «The last day of summer, never felt so cold.../ Последний день лета никогда не был так холоден». Трек был выпущен на альбоме 2000 года Bloodflowers, который сам Смит считал одним из трех лучших в дискографии группы, а поклонниками он воспринимался на тот момент как прощальный. К счастью, после легенды пост-панка выпустила еще две пластинки. Кстати, Last days of summer, по признанию лидера the Cure, родилась из новелл, которые он писал для своих племянников и племянниц. Такая же природа у их хита Lovesong.
Для тех, кто хочет вернуть свой 2007 год, ставим «Последний день лета» петербургской поп-панк группы Ber-linn, распавшейся 9 лет назад и прославившейся кавером на песню «Моя любовь на пятом этаже» бит-квартета «Секрет». «Пылают экpаны, откpыты pаны, немного света в последний день лета. Моя рука в твоей руке», — поют русские Blink 182, в активе которых также трек «Водка, сникерс и скейтборд». Но зумеры, наверное, лучше знают песню «Последний день лета», спетую под акустическую гитару Feduk’ом и Лией: «Последний день лета. Ты рядом со мной, Пусть так будет всегда, Ты – для меня, я – для тебя». Конкретная дата (и даже время) названы только у Джона Бон Джови («August 7, 4:15»). В этот день погибла 6-летняя дочь его тур-менеджера. Странные обстоятельства смерти ребенка расследовалась в одной из серий ТВ-проекте «Неразгаданные тайны», которое недавно перезапустили на Netflix.
Текст: Александра Генералова, Елена Анисимова
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