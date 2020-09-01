Петербургский пианист Руслан Ишдавлетов установит мировой рекорд — он отыграет 50 часов без перерыва во дворе «Планетария №1»

Предыдущий рекорд составил 37 часов — в этот раз Ишдавлетов планирует импровизировать от 40 до 50 часов без перерыва. Свой эксперимент пианист сравнивает с течением времени для героев фильма «Интерстеллар» и романом Джека Лондона «Межзвездный скиталец» — когда часы пролетают, как минуты, а человек, находясь в состоянии полнейшего физического изнеможения, обретает способность отправлять свое сознание в разные пространственно-временные измерения.

«Я погружаюсь в особенное состояние, когда разум почти отключается, и музыка уносит меня в космическое пространство. Я иначе чувствую врем. часы пролетают, как минуты. Есть много причин того, зачем я это делаю, и все это сложно объяснить словами. Кто-то сказал, что искусство может называться искусством, когда оно кому-то еще нужно, кроме создающего его. Мои четыре марафона убедили меня в том, что это нужно людям. Атмосфера планетария наиболее соответствует моим музыкально- космическим путешествиям», — говорит Ишдавлетов.

Старт музыкального марафона петербургского пианиста Руслана Ишдавлетова назначен на 10:00 4 сентября. В процессе к нему будут также присоединяться другие артисты — танцовщики, вокалисты и музыканты.