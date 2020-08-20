В концертном зале Мариинского театра в Репино пройдет сольный концерт Симона Бюрки

Симон Бюрки — пианист из швейцарского города Санкт- Галлен. В 2005 году он начал обучатся фортепиано в Киеве у Рады Петровны Загорской. Он успешно выступил на международном конкурсе Горовица в Киеве в 2011, после чего начал брать мастер классы у профессора Киевской государственной Консерватории Бориса Григорьевича Фёдорова. С 2017 года он занимается у заслуженного учителя Российской Федерации Фариды Ибрагимовны Нуризаде.

В числе его достижений конкурсы юных пианистов в Швейцарии, «Сбербанк-Дебют» в Киеве, Ступень к Мастерству в Санкт Петербурге, конкурс юных пианистов Йено Такача в Австрии и конкурс молодых пианистов Рикард Виньес в Лериде (Испания), а также участие на таких международных фестивалях как «Анси-Классик» во Франции, «Восходящие Звёзды» в Австрии, и на других площадках Европы.