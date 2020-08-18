Теперь официально: фестиваль музыки и современной культуры Gamma пройдет 5 и 6 сентября

Напомним, фестиваль музыки и современной культуры Gamma должен был пройти в Петербурге с 9 по 12 июля 2020 года, однако из-за эпидемии коронавируса планы изменились. Вместе с анонсом пятого, юбилейного сезона фестиваля организаторы выпустили видео, в котором впервые говорят о том, что для них значит Gamma.