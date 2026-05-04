Работы Васнецова, Бенуа, Липгарта и Маковского показывают на выставке к 130-летию давки на Ходынском поле

1 мая в Музее политической истории стартовала выставка «Трагическое предзнаменование» к 130-летней годовщине коронации Николая II и трагических событий по итогам гуляний на Ходынском поле. В экспозицию вошли свыше 100 предметов из собрания музея, среди которых — иностранные журналы со статьями о коронации, материалы расследования Ходынской трагедии, а также меню с императорских трапез, оформленные Виктором Васнецовым, Александром Бенуа и Эрнстом Липгартом.

Коронация Николая II и Александры Федоровны состоялась 14 (26) мая 1896 года в Успенском соборе Московского Кремля. 18 мая, в период гуляний по случаю воцарения Николая, на Ходынском поле произошла массовая давка, в которой, по официальным данным, погибло 1379 человек. Новая выставка расскажет об интерпретациях события: от исторической травмы очевидцев до критических революционных и исследовательских трактовок.

В книжной части выставки покажут «Коронационный сборник», который принадлежал Анне Пушкиной — внучке поэта Александра Пушкина и фрейлине при великой княгине Милице Николаевне. В залах появятся кружки, платок и другие вещи, изготовленные в память о воцарении последнего императора Всероссийского.

Представят и портрет самого Николая II, написанный в памятном 1896 году. Картина висела в одном из залов Зимнего дворца до октября 1917-го.

Визуальным свидетельством эпохи стали работы Владимира Маковского: картина «На Ваганьковском кладбище. (Похороны жертв Ходынки)» и эскизы к картине «Ходынка». В книгах и открытках, изданных по следам трагедии в подполье и за границей, можно проследить рождение и развитие мифа революционеров о «Николае кровавом».

«Трагическое предзнаменование» пробудет до 26 июля на Куйбышева, 2-4.

