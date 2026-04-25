Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Культура
  • News
Культура

Поделиться:

В Петропавловской крепости откроется XXII Фестиваль песчаных скульптур

Девизом этого года станет «Восторг творчества».

В пресс-службе отметили, что скульптуры сделаны из тысячи тонн песка, специально добытого в карьерах Ленинградской области.

«Экспозиция объединит искусство и литературу, музыку и кино, мифы и сказки, природу и архитектуру, любовь и романтику, образы Санкт-Петербурга и фантазийные вселенные, литературные мотивы: от архитектурных ансамблей до летающих кораблей», — написано в сообщении.

Для детей организуют мастер-классы и оборудуют песочницу с игрушками, а для родителей предусмотрят зоны отдыха. Фестиваль продлится до 1 сентября.

Стоимость входного билета составит 500 рублей, льготного — 400 рублей. Семейный билет на четверых (двое взрослых и двое детей до 12 лет) будет стоить 1500 рублей. Для семьи из трех человек (один взрослый и двое детей до 12 лет) — 1100 рублей. При предъявлении документа, подтверждающего право на льготное посещение, вход будет бесплатным.

0+.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: