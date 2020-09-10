Вышел новый трейлер фильма «Серебряные коньки» с Федором Федотовым, Софьей Присс и Юрием Колокольниковым

Действия фильма «Серебряные коньки» происходят в канун 1900 года в Петербурге. По сюжету фильма, 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами. Главные роли в картине, режиссером которой выступил Михаил Локшин, исполнили Федор Федотов, Соня Присс, Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, актриса «Гоголь-цетра» Александра Ревенко, Сергей Колтаков и другие.

Фильм «Серебряные коньки» выйдет на большие экраны 3 декабря 2020 года.