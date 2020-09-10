18+

Вышел новый трейлер фильма «Серебряные коньки» с Федором Федотовым, Софьей Присс и Юрием Колокольниковым

Кинопрокатная компания Central Partnership показала новый трейлер грядущего романтического фильма «Серебряные коньки» с Федором Федотовым, Соней Присс, Юрием Колокольниковым и Александрой Ревенко в главных ролях. Съемки ленты проходили в различных локациях Петербурга — в том числе на поверхности замерзших каналов.

 

Действия фильма «Серебряные коньки» происходят в канун 1900 года в Петербурге. По сюжету фильма, 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами. Главные роли в картине, режиссером которой выступил Михаил Локшин, исполнили Федор Федотов, Соня Присс, Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, актриса «Гоголь-цетра» Александра Ревенко, Сергей Колтаков и другие. 

Фильм «Серебряные коньки» выйдет на большие экраны 3 декабря 2020 года. 

Напомним, в 2019 году «Семимостье», место пересечения Крюкова и Грибоедова каналов в Петербурге, заложили досками — как оказалось, для съемки фильма «Серебряные коньки». Продюсер ленты Петр Ануров еще в декабре 2018 года рассказал, что ранее никто в стране не снимал в таком объеме на реальных замерзших водоемах. Позже реку Мойку, которую покрыли голубым настилом для съемок романтического фильма, проверил Росприроднадзор. Специалисты заявили, что вода загрязнена, и возбудили дело в отношении компании «Фильмфест»

Дарья Гладких,
Комментарии

Наши проекты