Стриминговый сервис Netflix показал первый тизер-трейлер грядущей премьеры, мюзикла от режиссера «Американской истории ужасов» Райана Мерфи «Выпускной». Главные роли в проекте исполнили Мэрил Стрип и Николь Кидман.
Посмотрите первый трейлер мюзикла Райана Мерфи «Выпускной» с Мэрил Стрип и Николь Кидман в главных ролях
По сюжету грядущей картины, четыре бродвейских актера, утративших былую популярность, отправляются в небольшой городок в штате Индиана — в одной из школ города отменили выпускной после заявления ученицы о том, что она придет на праздник со своей девушкой. Чтобы помочь школьнице, а заодно и вернуть себе популярность, герои отправятся в американскую провинцию.
Фильм основан на одноименном мюзикле, премьера которого прошла в 2018 году — работа получила шесть номинаций на престижную театральную премию «Тони». Саундрек экранизации запсала певица Ариана Гранде, которая исполнила в «Выпускном» одну из ролей. Кроме нее в касте также заявлены актер и ведущий Джеймс Корден, Аквафина, Киган-Майкл Ки и другие.
Премьера экранизации бродвейского хита «Выпускной» от Райана Мерфи состоится 11 декабря одновременно в кинотеатрах и на Netflix.
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