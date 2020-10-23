Посмотрите первый трейлер мюзикла Райана Мерфи «Выпускной» с Мэрил Стрип и Николь Кидман в главных ролях

По сюжету грядущей картины, четыре бродвейских актера, утративших былую популярность, отправляются в небольшой городок в штате Индиана — в одной из школ города отменили выпускной после заявления ученицы о том, что она придет на праздник со своей девушкой. Чтобы помочь школьнице, а заодно и вернуть себе популярность, герои отправятся в американскую провинцию.

Фильм основан на одноименном мюзикле, премьера которого прошла в 2018 году — работа получила шесть номинаций на престижную театральную премию «Тони». Саундрек экранизации запсала певица Ариана Гранде, которая исполнила в «Выпускном» одну из ролей. Кроме нее в касте также заявлены актер и ведущий Джеймс Корден, Аквафина, Киган-Майкл Ки и другие.

Премьера экранизации бродвейского хита «Выпускной» от Райана Мерфи состоится 11 декабря одновременно в кинотеатрах и на Netflix.