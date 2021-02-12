10 лучших фильмов о несчастной любви для 14 февраля в одиночестве

Если вам не с кем идти на свидание и вы планируете провести 14 февраля в одиночестве, смотрите нашу подборку картин о несчастливой любви: убедитесь, что в чувствах и нет ничего хорошего.
«Городской романс», реж. Петр Тодоровский (1970)
В фильме Петра Тодоровского холостяк-рентгенолог Женя (Евгений Киндинов) знакомится с воспитательницей детского сада Машей (Мария Леонидова). Она молода и неопытна. Он (как врач) слишком хорошо знает, как устроено человеческое сердце, чтобы любить. Они из разных миров, которые сложно объединить. Это и не получится. Хотя надежда все же останется – без нее Женя не стал бы прыгать по московским сугробам в одном ботинке (второй – в срочном ремонте), чтобы догнать смешную девушку в теплом платке.
«О любви», реж. Михаил Богин (1970)
Тонкий и точный фильм Михаила Богина, снятый на излете эпохи свободного шестидесятнического кино. Действие происходит в Ленинграде – реставратор Екатерининского дворца Галина (самая красивая актриса советского кино Виктория Федорова) размышляет, что лучше: согласиться на компромиссный брак с кандидатом наук Митей (Сергей Дрейден) или страдать по тому, в кого влюбилась с первого взгляда – в счастливо женатого (и с детьми) инженера Андрея (Олег Янковский). Камео в фильме, кстати, досталось музе Ингмара Бергмана – Биби Андерссон.
«Касабланка» / Casablanca, реж. Майкл Кертиц (1942)
Картина не только подарила миру крылатую фразу про «Начало прекрасной дружбы», но и одну из самых трогательных историй о несчастной любви: когда идет война, влюбленным не суждено быть вместе — потому что так лучше и правильнее. Обреченных возлюбленных играют Хамфри Богарт и Ингрид Бергман.
«Ла-Ла Ленд» / La La Land, реж. Дэмьен Шазелл (2016)
Хит, перевернувший жанр мюзикла, — картина о любви пианиста (Райан Гослинг) и актрисы (Эмма Стоун) не рекомендуется тем, кто вечно спрашивает себя «А что если бы?» и рефлексирует о прошлом. Остальные получат удовольствие от притворяющегося легким фильма, где песни — это просто один из способов рассказать историю.
«Римские каникулы» / Roman Holiday, реж. Уильям Уайлер (1953)
Когда вы изначально с разным бэкграундом и культурными кодами, например, принцесса и журналист, у вас точно ничего выйдет – только недолгая романтичная история, как вы гуляли по Риму, состригали красивые локоны и по очереди засовывали руки в «Уста правды».
«Слово для защиты», реж. Вадим Абдрашитов (1977)
Дебютная работа великого творческого дуэта советского кино — режиссера Вадима Абдрашитова и сценариста Александра Миндадзе. Адвокат Ирина Межникова (Галина Яцкина), защищая отравившую сожителя Валентину Костину (Марина Неелова), понимает, что не любит своего красивого и замечательного жениха Руслана (Олег Янковский). Конечно, как обычно в сценариях у Миндадзе, глобально это история о выключении из бытового мира и подсоединении к вечному хаосу.
«500 дней лета» / (500) Days of Summer, реж. Marc Webb (2009)
Хипстерский хит нулевых — ромком о болезненном расставании с Джозефом Гордон-Левиттом, Зоуи Дешанель и музыкой The Smiths. Архитектор Том Хэнсон не проектирует дома, а придумывает трогательные подписи для открыток. Его вдохновением (и разрушением) на 500 дней становится своевольная и независимая Саммер Финн, которая не торопится маркировать их отношения чем-то большим, чем «Дружба».
«Вечное сияние чистого разума» / Eternal Sunshine of the Spotless Mind, реж. Мишель Гондри (2004)
Хотя фильм Мишеля Гондри о том, как мы должны ценить то, что у нас было, давайте начистоту — все болезненные воспоминания и правда хочется поскорее стереть и вернуться в стартовую точку. Если вы не согласны, дуэт из Кейт Уинслет и Джима Кэрри — то, что нужно для одинокого 14 февраля.
«Назови меня своим именем» / Call Me by Your Name, реж. Лука Гуаданьино (2017)
Юный Элио (Тимоти Шаламе) проводит лето на побережье Италии: развлекается чтением, транскрибированием классической музыки и неловким флиртом с подругой детства Марицей. Вокруг — покой, воля, нега и античная красота, но все переменится с приездом нового ассистента отца Элио — самоуверенного Оливера (Амри Хаммер).
«Любовь» / Amour, реж. Михаэль Ханеке (2012)
Строго говоря, фильм Михаэль Ханеке не о несчастной любви, а об обратной стороне вполне счастливой — когда она превращается в памперсы, утки, горшки, таблетки горстями. И от этого становится не по себе не меньше, чем от страха одиночества.
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