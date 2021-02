10 лучших фильмов о несчастной любви для 14 февраля в одиночестве

«Назови меня своим именем» / Call Me by Your Name, реж. Лука Гуаданьино (2017)

Юный Элио (Тимоти Шаламе) проводит лето на побережье Италии: развлекается чтением, транскрибированием классической музыки и неловким флиртом с подругой детства Марицей. Вокруг — покой, воля, нега и античная красота, но все переменится с приездом нового ассистента отца Элио — самоуверенного Оливера (Амри Хаммер).