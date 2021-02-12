10 лучших фильмов о несчастной любви для 14 февраля в одиночестве

«Городской романс», реж. Петр Тодоровский (1970)

В фильме Петра Тодоровского холостяк-рентгенолог Женя (Евгений Киндинов) знакомится с воспитательницей детского сада Машей (Мария Леонидова). Она молода и неопытна. Он (как врач) слишком хорошо знает, как устроено человеческое сердце, чтобы любить. Они из разных миров, которые сложно объединить. Это и не получится. Хотя надежда все же останется – без нее Женя не стал бы прыгать по московским сугробам в одном ботинке (второй – в срочном ремонте), чтобы догнать смешную девушку в теплом платке.