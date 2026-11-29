К 29 ноября сборы фильма превысили миллиард рублей, следует из данных ЕАИС Фонда кино. В кинотеатрах картину показывают с 29 октября.

Режиссер Андрей Кравчук посвятил фильм событиям Северной войны. В центре истории – Петр I и борьба за выход к морю.

Роль Петра I исполнил Александр Горбатов, а его соратника Александра Меншикова – Милош Бикович. В картине также снялись Алексей Гуськов, Юлия Пересильд и Виктор Добронравов. Сценарий написал Андрей Золотарев.

Согласно ЕАИС, производственный бюджет составил 2,12 млрд рублей. Фонд кино выделил на создание ленты 800 млн рублей на безвозвратной основе.