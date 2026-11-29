Студия DreamWorks выпустила короткий ролик к пятому «Шреку». Помимо семьи главного героя и Осла, в нем появляются Дракониха, Волк и три поросенка, сообщает TheWrap⁠.

Шрека, Осла и Фиону вновь озвучат Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас. К ним присоединилась Зендая – ее голосом заговорит Фелиция, дочь главных героев. Братьев Фелиции, Фергуса и Фаркла, озвучат Марчелло Эрнандес и Скайлер Джизондо.

Режиссерами стали Уолт Дорн и Конрад Вернон, ранее работавшие над франшизой. Состав команды подтвердила NBCUniversal⁠.

Выход «Шрека-5» в американский прокат запланирован на 30 июня 2027 года. Это первая полнометражная часть основной серии со времен «Шрека навсегда», премьера которого состоялась в 2010 году.