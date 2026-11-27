17 декабря в прокат выходит драма «Времена любви» с Алексеем Лукиным и Василиной Юсковец в главных ролях. 6 декабря актеры представят картину на «Ленфильме» вместе с режиссером Никитой Миклушовым.

Главные герои Артем и Таня — молодая пара, расставшаяся несколько недель назад. Несмотря на разрыв, они продолжают жить вместе на съемной квартире и никак не могут разъехаться. Вопреки бездне непонимания, у них остались сильные чувства. В поиске ответа на вопрос, как быть вместе, Таня и Артем проводят долгую ночь в замкнутом пространстве, вспоминая прошлое, которое уже не вернуть, и представляя будущее, которое пугает своей неизвестностью.

Сюжет отсылает к реальной трагедии, произошедшей в 2018 году в Москве. В ночь с 21 на 22 января 19-летний студент Бауманки Артем Исхаков избил и задушил свою соседку и бывшую девушку, 19-летнюю студентку ВШЭ Татьяну Страхову, после чего надругался над ее трупом. Следом Исхаков покончил с собой, оставив на своей странице «ВКонтакте» предсмертную записку с подробным описанием произошедшего.

Автор «Времен любви» Никита Миклушов сохранил завязку и имена героев, но переписал сюжет и изменил финал. В 2025 году фильм исключили из программы выборгского кинофестиваля «Окно в Европу», но в августе 2026-го режиссер все же представил свою работу там с частичными изменениями. После показа фильм жестко комментировали зрители из зала, но по итогам «Окна в Европу» драма получила особое упоминание жюри «За смелость».

До фильма Миклушова актеры Алексей Лукин и Василина Юсковец вместе снимались в ситкоме «Ивановы-Ивановы». В первых сезонах у их героев, подростков Ивана и Эли, был роман.

Петербургская премьера состоится 6 декабря в 20:00 на Каменноостровском пр., 10. Билеты в продаже.

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