Режиссер фильмов «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и «Межсезонье» Александр Хант снял новую психологическую драму «Кто любит Панкратова?». Премьера фильма состоится 3 декабря в Москве на кинофестивале «Зимний».

По сюжету обычный рабочий Василий получает анонимные письма от человека по имени Вадим. Эти послания разрушают привычный порядок жизни Василия и заставляют его столкнуться с внутренним желанием разобраться в себе.

Роли исполнили Виктор Кузин, Игорь Стам, Сергей Букреев, Светлана Американцева и Иван Бобренко. Оператором выступил Илья Комаров («Ровесник», «История России в 5 бутылках водки»).

В 2019 году премьера спектакля «Кто любит Панкратова?» с теми же артистами и сюжетом состоялась в Театре.doc. Постановкой занимался Игорь Стам, также работавший в театре вместе с Михаилом Угаровым над сценической адаптацией пьесы Дмитрия Данилова «Человек из Подольска». Сейчас постановка о Панкратове остается в архиве репертуара площадки.

Фильм о загадочных посланиях представят 3 декабря в 18:00 в кинотеатре «Художественный» (Арбатская пл., 14, стр. 1). Вход по регистрации и аккредитации на сайте. Информация о прокате картины появится позже.

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