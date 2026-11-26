В сети появился новый трейлер семейного блокбастера «Чебурашка 3». Фильм о приключениях семей Гены и Чебурашки выйдет в кинотеатрах в новогодние праздники.

По сюжету к Чебурашке приезжает его настоящая семья: родители, дедушка и старший брат. Ушастому предстоит познакомить близких с человеческим миром и помочь им освоиться среди новых правил и привычек. А пока Гена привыкает к неожиданному пополнению в семействе, ему приходится разбираться в собственных чувствах: кажется, между ним и Риммой зарождается нечто большее, чем просто дружба.

Над продолжением самой кассовой российской кинофраншизы работает команда первых двух частей. К своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Александр Лыков и Артем Быстров. Режиссером вновь выступает Дмитрий Дьяченко. Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.