Умерла первая немецкая супермодель Верушка (Вера фон Лендорф). Звезда фильма «Фотоувеличение», героиня легендарных фотосессий Vogue ушла из жизни в возрасте 87 лет, пишет Bild со ссылкой на родственника.

Вера родилась в 1939-м в Кенигсберге. Ее ртец активно участвовал в заговоре против Гитлера и после неудачного покушения на фюрера, совершенного 20 июля 1944 года, был повешен нацистами в берлинской тюрьме Плетцензее.

Модельную карьеру девушка начала во Флоренции. Верушка успела посотрудничать с домами Christian Dior, Chanel и Courrèges. В фильме-притче Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» (1966) Верушка получила камео. В знаменитой сцене она позирует главному герою, лондонскому фотографу Томасу. Также фон Лендорф сотрудничала с Сальвадором Дали и работала моделью для боди-арта, снимаясь обнажённой в краске.

В 1975 году она ушла из модного бизнеса в ответ на ссору с Грейс Мирабеллой, главным редактором американского Vogue. Вера посвятила себя искусству, презентовала книгу «Verushka. Моя жизнь» и стала принимать участие в показах лишь в качестве приглашенной звезды.

В 2017-м в возрасте 78 лет Верушка стала героиней лукбука круизной коллекции Acne Studios. В последние годы она занималась живописью, фотографией и перформансами.

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