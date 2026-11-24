В Госдуме подготовили законопроект о квотировании иностранного кино, сообщил ТАСС. Изменения могут вступить в силу в марте 2027 года.

Изменения предлагают внести в закон «О государственной поддержке кинематографии». Проект будет устанавливать «квоту для национальных фильмов»: в течение года появятся периоды, когда кинотеатры не смогут показывать зарубежное кино, либо оно должно составлять «минимальную долю времени показа от национальных фильмов».

Суммарная продолжительность квоты не должна превышать половины дней квартала: она составит около 45 дней. Предполагают, что квоту будут утверждать не позднее чем за 90 дней до начала года с участием профильных организаций.

Также прокатчики иностранных фильмов должны будут отчислять 10% кассовых сборов на развитие российского кинематографа. Для получения прокатного удостоверения на зарубежные фильмы предлагают установить «компенсационные платежи»: 5 млн руб. для игровых картин и 3 млн руб. для анимации, пишет РБК. «Компенсационный платеж» за прокатное удостоверение не нужен для фильмов из стран ЕАЭС, лауреатов кинофестивалей из перечня правительства, а также картин, обнародованных до 1993 года.

Договоры на показ иностранных фильмов, заключенные до введения ограничений, не будут действовать в периоды квотирования. Размер штрафов за нарушение правил квотирования не уточняют.

Ассоциация владельцев кинотеатров предлагает Госдуме доработать законопроект о квотировании. В течение 5 дней организация представит положения законопроекта, которые требуют доработки.

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