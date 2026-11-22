Гуаданьино рассказал в подкасте Deadline Crew Call, что Скотт З. Бернс написал «фантастический сценарий», но съемки так и не запустят. О причинах отмены не сообщается.

О планах перезапустить историю Патрика Бейтмана стало известно в октябре 2024 года. Проект задумывался не как ремейк фильма Мэри Хэррон 2000 года с Кристианом Бэйлом, а как совершенно новая киноверсия романа Эллиса.

Продолжит ли Lionsgate работу над экранизацией с другим режиссером, неизвестно.

Тем временем недавней большой работой Гуаданьино стала драма «Искусственный интеллект» с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом в главных ролях. Фильм, основанный на реальных событиях 2023 года, расскажет о кризисе внутри OpenAI и внезапном увольнении Сэма Альтмана. Гарфилд примерит образ CEO, а Борисов сыграет сооснователя компании Илью Суцкевера.

Мировая премьера картины прошла 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале, а в российский прокат она выходит в январе 2027 года.

Ранее Собака.ru делилась трейлером фильма в российском дубляже.