Deadline⁠ со ссылкой на источники сообщает, что студия 20th Century Studios начала разработку нового фильма «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли. Проект находится на ранней стадии разработки.

Идею продолжения предложил сам Калкин. Летом он обсудил ее с главой Disney Motion Pictures Дэвидом Гринбаумом. В центре истории окажется взрослый Кевин Маккаллистер, а события покажут с точки зрения героя, который теперь воспитывает собственного ребенка.

Сценарий вместе с актером разрабатывают Сет Роген и Эван Голдберг. Они также выступят продюсерами фильма. Вернется ли режиссер первых двух частей Крис Коламбус, пока неизвестно. Disney отказалась комментировать информацию о проекте.

Первый «Один дома» вышел в 1990 году. Через два года Калкин вновь сыграл Кевина в картине «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Дата премьеры нового фильма пока не объявлена.