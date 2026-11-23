Параллельно ТВ-3 продолжит развивать линейку прикладных и семейных проектов. В числе представленных новинок — реалити о флиппинге недвижимости, в котором профессиональная команда будет превращать старые квартиры в привлекательные для покупателей объекты; «К9. Лучший друг» — соревнование профессиональных кинологов и владельцев домашних собак; семейный проект «ПРОМАМА» и развлекательное шоу «Колесо удачи», съемки которого планируются на колесе обозрения «Солнце Москвы».

Сериальная линейка ТВ-3 в 2027 году пополнится как продолжениями уже известных зрителям проектов, так и новыми историями. Среди премьер — вторые сезоны «Лисы» и «Менталистки», а также проекты «Ангел», «Тайный знак», «Колдунья», «Террикон» и «Больница № 1».