Одним из главных направлений развития канала станут развлекательные реалити-шоу. Телеканал представит «Реальную любовь» — проект, который объединит романтическое реалити и детектив. А спортивно-стратегическое реалити «Сирена» соберет на острове шесть команд разных профессий: пожарные, полицейские, военные, каскадеры, спортсмены и телохранители. Для работы над новыми шоу ТВ-3 планирует привлекать известных артистов и телеведущих, среди которых Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов, Анна Хилькевич, Митя Фомин и другие медийные персоны.
Константин Обухов
генеральный продюсер телеканала ТВ-3
Мы последовательно развиваем ТВ-3 как канал с собственным узнаваемым контентом, и результаты этого года подтверждают, что выбранная стратегия работает. Наша аудитория растет, оригинальные проекты становятся все более востребованными, а вместе с ними расширяются и возможности для рекламодателей. Мы хотим, чтобы ТВ-3 был не просто площадкой для размещения рекламы, а полноценным партнером, с которым можно создавать большие проекты, объединять разные аудитории и находить новые способы взаимодействия со зрителем. Именно поэтому в следующем сезоне мы делаем ставку на масштабные развлекательные форматы, сильных медийных персонажей и новые направления контента.
Параллельно ТВ-3 продолжит развивать линейку прикладных и семейных проектов. В числе представленных новинок — реалити о флиппинге недвижимости, в котором профессиональная команда будет превращать старые квартиры в привлекательные для покупателей объекты; «К9. Лучший друг» — соревнование профессиональных кинологов и владельцев домашних собак; семейный проект «ПРОМАМА» и развлекательное шоу «Колесо удачи», съемки которого планируются на колесе обозрения «Солнце Москвы».
Сериальная линейка ТВ-3 в 2027 году пополнится как продолжениями уже известных зрителям проектов, так и новыми историями. Среди премьер — вторые сезоны «Лисы» и «Менталистки», а также проекты «Ангел», «Тайный знак», «Колдунья», «Террикон» и «Больница № 1».
8 января выйдет премьера историко-приключенческого сериала «Дубровский. Русский Зорро», зрители смогут посмотреть все восемь серий проекта, предлагающего вольное продолжение знаменитого романа Александра Пушкина. Главную роль в сериале исполнил Олег Гаас, режиссером выступил Кирилл Кузин. В центре сюжета — Владимир Дубровский, который возвращается в Россию в образе загадочного защитника справедливости Дона Диего.
Елена Голдаева
директор по маркетингу телеканала ТВ-3
Для нас важно, чтобы взаимодействие со зрителем не заканчивалось на финальных титрах. Если история его увлекла, мы хотим дать ему возможность стать ее участником: сыграть, разгадать загадку, встретить любимых героев за пределами эфира или открыть для себя что-то новое. Мы постоянно ищем новые способы продолжить общение с аудиторией и создать для нее дополнительный опыт. Это могут быть игры, дополненная реальность, городские спецпроекты или даже знакомство с атмосферой фильма еще до его премьеры.
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