Роберт Паттинсон сыграет Джеймса Бонда в 26-м фильме франшизы. Режиссер картины Дени Вильнев позвонил актеру с новостью об утверждении в воскресенье утром. «Сказать, что роль — воплощение моей мечты, это ничего не сказать», — комментирует новую роль сам Паттинсон.

Вильнев, объяснил выбор Роберт тем, что у него «есть неподвластная времени душа агента 007, и при этом он привносит совершенно новый дух». Продюсеры Эми Паскаль и Дэвид Хейман отметили его бесстрашие как актера, самоиронию и способность постоянно перевоплощаться.

По данным TMZ, Паттинсону предложили контракт на три фильма. Звезда «Сумерек» и недавнего хита A24 «Вот это драма!» стал седьмым актером в роли Бонда после Шона Коннери, Джорджа Лэзенби, Роджера Мура, Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниела Крейга. Ранее среди других кандидатов на роль агента называли Джека Лаудена, Калума Тернера и Джоша О’Коннора.

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