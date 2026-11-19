Для начала, по паре строк о каждой из сторон.

Знакомьтесь, Элизабет Холмс: женщина с бездонными голубыми и очень честными глазами, которая придумала стартап — якобы с помощью специального прибора по одной маленькой капле крови можно диагностировать организм человека на все возможные болезни. На это инвесторы дали ей 400 миллионов долларов (и не получили их обратно).

Знакомьтесь, Нэйтан Филдер: автор популярных комедийных околодокументальных сериалов «Нэйтан спешит на выручку» и «Репетиция» с репутацией то ли сверхтонкого тролля, то ли городского медийного дурачка, то ли человека с высокофункциональным аутизмом — а то и все сразу.

Когда до тюремного заключения Холмс остается чуть больше месяца, она вместе со своим мужем Билли Эвансом придумывают казалось бы, беспроигрышный антикризисный ход. В надежде минимизировать репутационные потери, пара зовет к себе Филдера с группой — разрешает жить с ними в доме, снимать шаг за шагом и тем самым показывает свою максимальную открытость. Логика была простой и понятной: уж если мы работали на высочайшем уровне убедительных коммерческих переговоров, то этого шутника-выскочку мы немного потерпим и окажемся в плюсе — смотрите, ничего он нам не сделал, у нас все отлично, через прессу все наговаривают злые языки.