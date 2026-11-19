В российский прокат вышел фильм об Элизабет Холмс — основательнице медицинского стартапа Theranos, какое-то время бывшей самой богатой женщиной США из независимого бизнеса с состоянием в 4,5 миллиарда долларов, а затем признанной судом мошенницей и приговоренной к тюремному сроку. За ее историю взялись Нэйтан Филдер и Ланс Оппенгейм — двое самых удивительных документалистов-визионеров Америки здесь и сейчас. Собака.ru объясняет, почему все это точно необходимо увидеть, даже если вы понятия не имеете, кто все эти люди.
Для начала, по паре строк о каждой из сторон.
Знакомьтесь, Элизабет Холмс: женщина с бездонными голубыми и очень честными глазами, которая придумала стартап — якобы с помощью специального прибора по одной маленькой капле крови можно диагностировать организм человека на все возможные болезни. На это инвесторы дали ей 400 миллионов долларов (и не получили их обратно).
Знакомьтесь, Нэйтан Филдер: автор популярных комедийных околодокументальных сериалов «Нэйтан спешит на выручку» и «Репетиция» с репутацией то ли сверхтонкого тролля, то ли городского медийного дурачка, то ли человека с высокофункциональным аутизмом — а то и все сразу.
Когда до тюремного заключения Холмс остается чуть больше месяца, она вместе со своим мужем Билли Эвансом придумывают казалось бы, беспроигрышный антикризисный ход. В надежде минимизировать репутационные потери, пара зовет к себе Филдера с группой — разрешает жить с ними в доме, снимать шаг за шагом и тем самым показывает свою максимальную открытость. Логика была простой и понятной: уж если мы работали на высочайшем уровне убедительных коммерческих переговоров, то этого шутника-выскочку мы немного потерпим и окажемся в плюсе — смотрите, ничего он нам не сделал, у нас все отлично, через прессу все наговаривают злые языки.
Тот факт, что Филдер раньше трудился продюсером в небольших провинциальных телешоу (работа, после которой сразу хочется лечь в гроб), ставил на уши малый бизнес всей Америки, воплощал в форме комедии дикие экзистенциальные драмы про отцовство и в какой-то момент (ради съемок сериала) за год получил официальную лицензию пилота пассажирского «Боинга», никого не смутил. А зря — они получили бомбу с часовым механизмом у себя под кроватью.
С первых минут становится понятно, что никто в этой истории не будет паинькой: все подписали контракты на съемки, но никто не согласовывал вопросы и локации, так что участники начинают манипулировать друг другом, исходя из своего огромного опыта работы с людьми и психологической устойчивости. Внешне абсолютно вежливые люди ментально стараются разгадать и одновременно сожрать оппонента в кадре. Здесь отдельно необходимо отдать должное камере Оппенгейма, у которого даже обычный ракурс-«восьмерка» выглядит как хоррор, не говоря уже о крупных планах глаз. Выглядит это как разговоры из вселенной «Бегущего по лезвию» Филипа К. Дика: человек общается с человеком? Человек с репликантом? А если репликанты они оба? Кто врет, кто настоящий?
Наблюдать за этим физически не по себе. Во избежание спойлеров мы описываем только первый акт (который и без негромкого тревожного саундтрека производит разрушительное впечатление). Поскольку к третьему часу происходящего авторы смело бросают зрителя даже не под грузовик, а под танк (в частности, во время просмотра картины сидящий позади автора этого текста человек ощутимо пнул кресло в спинку, громко сказал: «Так нельзя!» — и нецензурно выругался), можно быть уверенными, что уверенный претендент как минимум на один, а то и на несколько «Оскаров» у нас уже есть. И чтобы погрузиться в бесконечные слои метаиронии, необязательно что-то придумывать — достаточно чуть получше узнать человека в одной комнате с тобой.
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