Умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина ушла из жизни на 89-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщил ТАСС со ссылкой на дочь актрисы. В октябре артистку госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде и пережила блокаду. Еще в школьные годы она начала сниматься в массовых сценах на «Ленфильме». Ее первыми работами стали эпизодические роли в картинах «Два капитана» и «Максим Перепелица». В 1964 году актриса окончила ВГИК.

Широкую известность ей принесли роли в фильмах Василия Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная». Среди других известных работ – «Они сражались за Родину», «12 стульев», «Вам и не снилось…» и «Виват, гардемарины!». Всего Федосеева-Шукшина снялась более чем в 90 фильмах и сериалах.

Редакция Собака.ru выражает соболезнования родным, близким и коллегам Лидии Федосеевой-Шукшиной.