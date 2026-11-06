«Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном выйдет в российский прокат в декабре

Фильм о создателе высокорейтингового шоу основан на реальных событиях.
Психологический триллер «Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет в российский прокат в конце декабря. Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о журналисте NBC, который придумал высокорейтинговое реалити «Поймать хищника».
Действие разворачивается в 2006 году. Главный герой Крис Хансен готов на все, чтобы своими журналистскими сенсациями войти в историю мирового телевидения.
Режиссером картины выступил Ланс Оппенгейм — автор картины «Увидеть все» о мошеннице Элизабет Холмс. Премьера «Прайм-тайма» состоялась на Венецианском кинофестивале этого года.
Вместе с Паттинсоном в актерский состав вошли Скайлер Гизондо, Мерритт Уэвер, Мэттью Махер, Анна Фэрис, Боким Вудбайн, Алекс Уинтер, Джефф Цукер. В кадре появится обладательница премии «Грэмми» Фиби Бриджерс — для певицы «Прайм-тайм» стал дебютом в полнометражном кино.
В зарубежный прокат фильм выпускает студия А24. Его текущий рейтинг на сайте RottenTomatoes — 86%.
«Прайм-тайм» выйдет на экраны в России с 24 декабря.
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