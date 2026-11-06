«Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном выйдет в российский прокат в декабре

Психологический триллер «Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет в российский прокат в конце декабря. Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о журналисте NBC, который придумал высокорейтинговое реалити «Поймать хищника».

Действие разворачивается в 2006 году. Главный герой Крис Хансен готов на все, чтобы своими журналистскими сенсациями войти в историю мирового телевидения.

Режиссером картины выступил Ланс Оппенгейм — автор картины «Увидеть все» о мошеннице Элизабет Холмс. Премьера «Прайм-тайма» состоялась на Венецианском кинофестивале этого года.