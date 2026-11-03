Знакомьтесь, тайный создатель TikTok-сериала «Зазеркалье». Первое большое интервью Филиппа Карманова о детстве в Петербурге, Пацаноидах и сравнении со «Смешариками»

«Уже на второй день стало очевидно, что надо продолжать, — рассказывает Карманов. — Меньше чем через неделю мы набрали 5 тысяч подписчиков в TikTok. Еще через пару дней было около 10 тысяч».

В августе Карманову написала команда московского клуба «Смена», предложив сделать вечеринку в эстетике новорожденного мира «Зазеркалья». «Я там более или менее инкогнито бродил, — вспоминает Филипп. — Меня удивило, что люди в самом деле пришли в косплее образов. Я не ожидал такого, клуб устроил раздачу билетов — первые 100 ушли бесплатно еще до того, как мы успели репостнуть объявление о них. Я полагал, что придут завсегдатаи клуба».

На вопрос, каково было видеть толпу фанатов своего мира, Карманов так же спокойно отвечает: «Я понимаю о чем вы… какого-то внутреннего ажиотажа у меня не было, людям понравилось, значит, надо продолжать».

— Вообще «Зазеркалье» по своей визуальной эстетике закрывает запрос поколения поздних миллениалов и ранних зумеров, которые сейчас составляют костяк аудитории, — рассуждает Карманов о причинах успеха.

— Ты сейчас говоришь, как будто на встрече с инвестором, — не выдерживаю я.

— Это круг моих друзей, да, — признает он.

— А если представить, что ты рассказываешь о своем мире не им?

— Смотри, вот ты в детстве играл в PlayStation, где были всякие безумные, всратые игры. И вот теперь ты видишь сериал как будто об игре, но непонятно, есть она вообще или нет. Там гриб с таким взглядом, как будто он пыльцы нанюхался, тут мужик какой-то с усами, который все время хочет кокнуть бобыля, там вообще Подмыхан тебя нектаром напоит. Что они творят, непонятно, но главное — Пацаноида не теряй, — улыбается Филипп.