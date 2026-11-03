Знакомьтесь, тайный создатель TikTok-сериала «Зазеркалье». Первое большое интервью Филиппа Карманова о детстве в Петербурге, Пацаноидах и сравнении со «Смешариками»

Кокнуть бобыля, Летописный Артем, хрящевки и огород Бабы Жули. Всего за несколько месяцев русскоязычный интернет стал общаться мемами из TikTok-вселенной «Зазеркалье». Некоторое время ее создатель сохранял инкогнито, но в самом конце октября назвал свое имя. Демиургом абсурдного мира оказался петербургский разработчик Филипп Карманов. Журналист Собака.ru Константин Крылов встретился с «отцом» Сатура Арепыча и Пацаноидов, чтобы расспросить его о детстве в Калининском районе, источниках вдохновения, сроках выхода полноценной игры и о том, когда геннадиев можно будет увидеть в Эрмитаже.
«Фантасмагор выдвинул с безупречной логикой: если бобыля можно кокнуть, значит, кока можно бобыльнуть. Он уже нашел необходимый для проверки гипотезы инструмент. Лесной кадаврик, узнав про все это, старается сливаться со мхом».
Автор этих строк назначил мне встречу в небольшом кафе на первом этаже фитнес-центра, что на Кондратьевском проспекте. «Здесь есть переговорка, в ней мы сможем спокойно поговорить», — сказал он при встрече. По интонации ясно, что создатель «Зазеркалья» часто ею пользуется.
Филиппу Карманову 29, он родился в Петербурге и вырос недалеко отсюда — в районе Пискаревки. Там он ходил в школу, гулял и иногда играл с отцом в первую PlayStation. «В 10 лет у меня появился компьютер, и страсть к играм как к досугу прошла, — серьезно говорит Филипп (демиург «Зазеркалья» вообще не так часто улыбается). — Мне было интереснее тыкать иконки, изучать всякие штуки, а где-то через полгода у меня появился интернет».
Что такое «Зазеркалье» (если вы вдруг не слышали)?
Абсурдистский интернет-сериал. Он состоит из сотен коротких роликов, рассказывающих о фантастическом мире, куда можно попасть из Петербурга через портал в зеркале. Там обитают бывший царский офицер Сатор Арепыч, похожие на Шалтая-Болтая бобыли, некий Сырный Джо и еще более сотни персонажей, которые связаны друг с другом сложной сетью взаимоотношений. Как такового общего сюжета нет, ролики во многом обыгрывают штампы старых ролевых игр, где персонажи дают главному игроку разнообразные квесты.
Судьбу Филиппа предопределил CD-диск, попавший ему в руки вскоре после появления дома компьютера. Это был сборник из 200 «маленьких несуразных двухмерных игр». «Я сразу отметил про себя, что в заставке у них шла какая-то надпись на английском, — вспоминает Филипп. — Как выяснилось позже, это название игрового движка — такой программы, на которой разрабатываются игры».
Филипп Карманов
Разработчик игр, автор интернет-сериала «Зазеркалье»:
«Разобравшись в том, что это такое, я стал делать игры про все, что видел: про своих домашних питомцев, например. Лет в тринадцать я освоил движок, который позволял работать с трехмерной графикой. Тогда я понял, что смогу повторить то, во что играл в детстве».
Уже в старшей школе Филипп стал зарабатывать на своем увлечении. «ЕГЭ я сдал неважно — в тот момент я уже вовсю переписывался с зарубежными издателями, заключал контракты, так что стобалльник из меня не получился, скажем так», — вспоминает он.
Баллов не хватило на поступление в ИТМО, впрочем, их оказалось достаточно для ЛЭТИ. Правда, проучился Карманов недолго — он отчислился «практически сразу после первого семестра», чтобы посвятить себя геймдеву. «Мейнстримовых продуктов у меня не было, — говорит он. — Я не делал ни GTA, ни Skyrim. Всегда занимался чем-то максимально простым, вроде "Расположите три шарика в ряд". Издатели вообще раньше очень любили шаблонность, предсказуемость, я бы даже сказал, стоковость».
Филипп Карманов
Разработчик игр, автор интернет-сериала «Зазеркалье»:
«На самом деле я никогда не задумывался о том, какая у меня мечта. Я просто с младших лет пытался доказать, что то, чем я занимаюсь, востребовано. Что я не зря уделял этому больше времени, чем школе или университету».
Ранний рендер с мопсосвином
«Главное — Пацаноида не теряй»
«Сатор Арепыч появился еще году в 2015-м. Мне он представлялся внешне совсем не таким, каким вышел в итоге, — говорит мой собеседник. — Рисовался какой-то черт, как в "Вечерах на хуторе близ Диканьки". Потом в "Зазеркалье", конечно, вышел совсем другой образ».
Как рассказывает Филипп, за годы работы в геймдеве у него родилось множество идей — слишком эксцентричных для шаблонных игр вроде «Шарики.Три в ряд». Своего часа они дождались летом 2026-го. В июле Карманов должен был лететь в Китай на очередную конференцию, где надеялся наладить контакты с китайскими соцсетями. Однако решил остаться в городе по делам других проектов (вроде сервиса размещения рекламы в мессенджерах).
Тогда-то у него и мелькнула мысль: а что если попробовать сделать несколько абсурдистских роликов? «Изначально у меня не было цели взломать алгоритмы, — без тени эмоций говорит автор "Зазеркалья". — Просто у меня в голове вертелись цепкие слова и фразы вроде Пацаноидов, Сатор Арепыча и дядюшки Фантасмагора. Я хотел посмотреть: зайдут они людям или я шизик? Я думал, что это будет довольно нишевая история — максимум 10 тысяч подписчиков, — которая соберет маленький круг единомышленников, и мне будет, возможно, приятно от того, что я в какой-то мере делюсь своими мыслями».
Филипп Карманов
Разработчик игр, автор интернет-сериала «Зазеркалье»:
«Была цель передать вайб ранних трехмерных игр рубежа 90-х и 00-х. В те времена были популярны игры, которые фокусировались на сюжете. Затем они были не то чтобы забыты, скорее задвинуты куда-то на заднюю полку в угоду другим форматам, которые лучше монетизируются».
«Уже на второй день стало очевидно, что надо продолжать, — рассказывает Карманов. — Меньше чем через неделю мы набрали 5 тысяч подписчиков в TikTok. Еще через пару дней было около 10 тысяч».
В августе Карманову написала команда московского клуба «Смена», предложив сделать вечеринку в эстетике новорожденного мира «Зазеркалья». «Я там более или менее инкогнито бродил, — вспоминает Филипп. — Меня удивило, что люди в самом деле пришли в косплее образов. Я не ожидал такого, клуб устроил раздачу билетов — первые 100 ушли бесплатно еще до того, как мы успели репостнуть объявление о них. Я полагал, что придут завсегдатаи клуба».
На вопрос, каково было видеть толпу фанатов своего мира, Карманов так же спокойно отвечает: «Я понимаю о чем вы… какого-то внутреннего ажиотажа у меня не было, людям понравилось, значит, надо продолжать».
— Вообще «Зазеркалье» по своей визуальной эстетике закрывает запрос поколения поздних миллениалов и ранних зумеров, которые сейчас составляют костяк аудитории, — рассуждает Карманов о причинах успеха.
— Ты сейчас говоришь, как будто на встрече с инвестором, — не выдерживаю я.
— Это круг моих друзей, да, — признает он.
— А если представить, что ты рассказываешь о своем мире не им?
— Смотри, вот ты в детстве играл в PlayStation, где были всякие безумные, всратые игры. И вот теперь ты видишь сериал как будто об игре, но непонятно, есть она вообще или нет. Там гриб с таким взглядом, как будто он пыльцы нанюхался, тут мужик какой-то с усами, который все время хочет кокнуть бобыля, там вообще Подмыхан тебя нектаром напоит. Что они творят, непонятно, но главное — Пацаноида не теряй, — улыбается Филипп.
Набросок Пчелисея
«Я не уверен, что это безопасно»
«Изначально вообще была идея, что дверь в Зазеркалье открывается в конкретном спальнике Петербурга, но когда появилась мысль, что Сатор Арепыч — попаданец из дореволюционной России, мы ее убрали, потому что в те времена спальников еще не было».
Говоря о проекте, Филипп вообще часто говорит «мы», а не «я». Он утверждает, что это «привычка со времен геймдева», когда не стоит показывать инвесторам, что намерен разрабатывать игру в одиночку (впрочем, он признает, что как минимум на живых мероприятиях ему помогает команда).
Несмотря на то, что количество роликов о мире Зазеркалья уже перевалило за три сотни, мир в них описан лишь в самых общих чертах. В разговоре Филипп не торопится давать конкретные ответы на мои вопросы.
Кто может открыть портал в Зазеркалье? Никто — портал открывается сам. Перед кем? Перед тем, кто нужен Истуканусу. Порталы открываются только в Петербурге? Кто знает (еще бы, Карманов открыто говорит о планах локализации будущей игры по своему миру на английском языке)!
— Хотел бы ты сам оказаться в Зазеркалье?
— Да, но только наблюдателем, я не уверен, что это безопасно. Может, ты Григорию не понравишься, не знаю… или попадешь в межбормачный вторник по недосмотру.
— А погибнуть можно?
— Скажу так, погибнуть можно, но неизвестно, чем станешь после смерти и чем становишься. Поэтому и непонятно, тождественно ли понятие смерти тому, что есть в нашем мире.
Филипп Карманов
Разработчик игр, автор интернет-сериала «Зазеркалье»:
«У меня нет четкого любимчика среди персонажей. Из тех, что часто встречаются, мне импонируют грязуны. У них достаточно симпатичный визуальный образ, они немые и выражают свои эмоции тем, что просто толпой собираются, бегают и закидывают кого-то грязью. Альтер эго у меня тоже нет, кто-то подозревал, что это Многоликий Филипп (потому что мы тезки), но я бы так не сказал. Я ни с кем конкретно себя в этом мире не ассоциирую, даже с рассказчиком».
По словам Филиппа, «абсолютно все в "Зазеркалье" вдохновлено жизнью». «Взять Брунявую Чуню. Бруня — это прозвище моей знакомой, которую из-за звучания мы решили вставить в мир», — вспоминает Филипп. Правда, он сразу оговаривается, что идея Пацаноидов подсмотрена не на петербургских улицах.
«В "Зазеркалье" вообще мало стеба, мы стараемся не отсылать лишний раз к текущим событиям и мемам. Здесь мы пытаемся строить вселенную, которая все же немного сама по себе», — добавляет он.
Впрочем, узнав о биографии Филиппа, сложно удержаться от мысли, что сатиры в выдуманном им мире чуть больше, чем он говорит. К примеру, жутковатые корпораты, которые вряд ли будут рады, если главный герой соберет похожую на клоуна фигурку Битубисуса, как будто бы намекают на бескомпромиссный мир издателей, которые требовали от Карманова шаблонных игр, предлагая «засунуть самовыражение куда подальше» (сам Филипп утверждает, что это шутка про то, как компании относятся к пет-проектам айтишников).
На вопрос о других источниках вдохновения Филипп слегка смешивается. По его словам, даже «Алису в Зазеркалье» он не читал. «Я в принципе художественную литературу почти не читаю», — добавляет Карманов. Он говорит, что его детище часто сравнивают с англоязычными TikTok- и YouTube-каналами, которые выкладывают абсурдистскую анимацию (к примеру, pamtri). Однако мой собеседник оговаривается: он смотрел эти ролики, но постарался построить «Зазеркалье» на других принципах.
Филипп Карманов
Разработчик игр, автор интернет-сериала «Зазеркалье»:
«Русскоязычная аудитория всегда требует более глубокого сюжета, она не терпит абсурда ради абсурда. Пару эпизодов зритель может прикалываться, но потом ему хочется развития персонажей. Наверное, поэтому, оттолкнувшись от своей хаотичной сущности, "Зазеркалье" постепенно обретает большую структуру».
«Увидим ли мы григориев в Эрмитаже»
«Как поменялась моя жизнь после успеха "Зазеркалья"? — говорит Карманов. — С точки зрения быта — никак. Разве что стало понятно, что на это вообще стоит тратить время. Просто я стал относиться ко всему этому с присущей другим моим проектам серьезностью. Ну и путешествую я не так часто, горизонт планирования поменялся».
На вопрос о том, сколько еще его мир будет популярным, Филипп пожимает плечами. Впрочем, у него большие планы. «Понятно, что только web-спралом это точно уже не будет, — продолжает он. — Уже есть контракт с издательством, готовятся книги — бестиарии по персонажам».
«Эпизода с 30-го нас стали сравнивать со "Смешариками", потому что людям показалось, что у нас довольно уютная вселенная с запоминающимися образами, — продолжает мой собеседник. — Сколько "Смешарикам" лет? 20? Я еще в садик ходил, когда они начинались. Тем не менее вся эта вселенная, населенная девятью персонажами, живет. У нас в "Зазеркалье" их уже больше 180».
— Увидим ли мы григориев в Эрмитаже?
— В рамках выставки современного искусства может быть все! Со мной уже связывались музеи, художники — все дела... посмотрим, не знаю.
Очевидно, что ответ на этот вопрос во многом зависит от появление больших форматов. Прежде всего фанаты ждут большую игру. По словам Карманова, сейчас команда проекта ведет переговоры с издателями. У самого Филиппа «есть представление, как игра могла бы выглядеть, но оно может поменяться».
Филипп Карманов
Разработчик игр, автор интернет-сериала «Зазеркалье»:
«В целом я думаю о квесте от первого лица, вроде того же Elders Scrolls, но не так масштабно».
Точных сроков пока нет, но создатель мира заверил меня, что рассчитывает выпустить игру в течение «года-двух». Игра должна быть сразу локализована, в том числе на английский язык, и работать в Steam и, возможно, на платформах. Больше деталей выяснить не удается. Под конец я спрашиваю:
— Чего никогда не будет в «Зазеркалье»?
— Рекламы казино, баннеров и кликбейта, — заверяет меня Филипп. — Сейчас этим переполнен интернет. Люди от этого устали, я от этого устал. Меня раздражает, когда я вижу очередную рекламу курса по ИИ с заголовком, что если вы его не купите, то завтра вашим детям будет нечего есть. Ну а в остальном… Зазеркалье большой мир, он может покрыть собой много чего, так что загадывать наперед ничего нельзя.
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