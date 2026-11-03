На ТВ-3 выходит сериал «Возвращенец» с Максимом Блиновым и Матвеем Черниковым

Первый из 16 эпизодов покажут 16 ноября. Производством проекта занималась компания «Триикс Медиа». Сюжет разворачивается вокруг работы отдела петербургского уголовного розыска, где напарниками оказываются майор Константин Андреев и сын генерала Артем Белов. Разница в характерах и взглядах на работу не предвещает крепкой дружбы, но героев объединяет неравнодушие к своему делу и людям. Вместе они сталкиваются с серией дел, за которыми стоит система «теневого правосудия», где размываются границы между законом и справедливостью.