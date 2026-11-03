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Кино и сериалы

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На ТВ-3 выходит сериал «Возвращенец» с Максимом Блиновым и Матвеем Черниковым

Первый из 16 эпизодов покажут 16 ноября. Производством проекта занималась компания «Триикс Медиа». Сюжет разворачивается вокруг работы отдела петербургского уголовного розыска, где напарниками оказываются майор Константин Андреев и сын генерала Артем Белов. Разница в характерах и взглядах на работу не предвещает крепкой дружбы, но героев объединяет неравнодушие к своему делу и людям. Вместе они сталкиваются с серией дел, за которыми стоит система «теневого правосудия», где размываются границы между законом и справедливостью.

Фото предоставлено пресс-службой ТВ-3

Также в сериале снялись Игорь Павлов, Дмитрий Лавров, Николай Белин, Олег Абалян, Софья Карабулина, Виталий Такс, Александр Разбаш и Артем Бородич. Режиссером-постановщиком выступил Андрей Аверков.

Максим Блинов

исполнитель роли Константина Андреева

Мне было очень интересно работать над «Возвращенцем»: в этой истории есть и напряженные расследования, и непростые отношения между героями. С Матвеем Черниковым мы искали, как показать постепенное сближение наших персонажей — от взаимного непонимания до доверия.

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