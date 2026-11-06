Сказка для старых: как фэнтези «Плетеный муж» пытается разобраться в природе брака?

В российский прокат вышел «Плетеный муж» Алекса Хьюстона Фишера и Элинор Уилсон — фолк-притча о сложностях семейных отношений и проявлении ряда неприятных человеческих качеств. Собака.ru рассказывает, почему вокруг пары сказочных допущений можно развернуть большую дискуссию о личных проблемах, волнующих многих.
В абстрактной деревушке, существующей в неопределенном пространстве и времени, напоминающим позднее Средневековье, жизнь идет по своим странным ультрапатриархальным канонам. К примеру, никто не называет друг друга по именам, а только по профессиям — Портной, Мясник, Пекарь и так далее. С институтом брака еще интереснее: в строго определенный период женщины всех возрастов тянут жребий в виде плетеных яиц с цветным дымом внутри — единственной счастливице полагается свадебная церемония, во время которой избранник торжественно надевает на нее железный ошейник.
Однажды все идет не по плану: в этой лотерее совершенно случайно выигрывает нелюдимая и острая на язык Рыбачка (Оливия Колман), уже, казалось бы, оставившая надежды на замужество. Но поскольку приемлемых вариантов для брака не находится даже близко, женщина идет просить помощи у местного Корзиночника (Питер Динклэйдж), который явно дружит с мистическими силами — и просит сплести ей мужа. Тот не особенно удивляется, немного рассуждает сам с собой о функции демиурга и через месяц являет ей свое творение (практически неузнаваемый Александр Скарсгард).
Муж оказывается невероятно вежливым, покладистым в бытовых вопросах и неутомимым в амурных утехах, чем вызывает у общественности бурное возмущение и зависть: женщины хотят себе такого же, а мужчины собирают с пола осколки разбитого вдребезги эго. Особенно болезненно ситуацию переживает Жена Портного (Элизабет Дебики), которая воспринимает все происходящее как личное оскорбление.
Алекс Хьюстон Фишер и Элинор Уилсон, будучи супругами в жизни, решили высказаться на тему особенностей серьезных отношений в неожиданном формате — грубоватой сатирической сказки для взрослых. Вышло одновременно уморительно и утомительно: примерно как погружаться в лор личных перипетий своих знакомых, которые зачем-то решили рассказать тебе о них во всех подробностях. Если отойти от фэнтезийной канвы, выглядит это так: уставшая от всего и всех женщина неожиданно получает молодого партнера типажа «золотистый ретривер» и не особенно понимает, что с ним делать.
За бурным сексом (который впоследствии, как наглядно показано в картине, становится слишком энергозатратным) и совместным бытом следуют ревность и неизменные вопросы уровня «Мы слишком разные, понимаем ли мы вообще друг друга?» и «Нужно ли нам это все или мы оба поставили не на ту лошадку?» (хотя у Плетеного Мужа, справедливости ради, выбора и не было). Притом за всем этим стоит толпа посторонних людей со своими эмоциями и интересами, из-за чего широко распахивает двери фестиваль лицемерия, злобы, зависти и обиды, плавно переходящий в откровенно свинское поведение.
Здесь довольно убедительно сыгранный с актерской точки зрения фильм и выходит на эмоциональную развилку: зрителю предлагают задуматься, верит ли он в сказки. Пессимисты в очередной раз убедятся, что человечество в подавляющем большинстве жизненно важных вопросов ведет себя как сборище средневековых селян и ничего с этим не поделать, если на горизонте каким-то чудом не появится мудрый бог из машины с обаянием артиста Динклэйджа. Оптимисты же получат доказательства, что принятие себя и близкого человека работает лучше всякого волшебства (даже если он похож на корзинку с глазами) — в любом случае, тут уже каждый плетет свою жизнь, как ему заблагорассудится.
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