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Сказка для старых: как фэнтези «Плетеный муж» пытается разобраться в природе брака?

В российский прокат вышел «Плетеный муж» Алекса Хьюстона Фишера и Элинор Уилсон — фолк-притча о сложностях семейных отношений и проявлении ряда неприятных человеческих качеств. Собака.ru рассказывает, почему вокруг пары сказочных допущений можно развернуть большую дискуссию о личных проблемах, волнующих многих.

Escape Plan Productions, Lobo Films, South of the River Pictures, Tango Entertainment (III), The Royal Budapest Film Co, 2026

В абстрактной деревушке, существующей в неопределенном пространстве и времени, напоминающим позднее Средневековье, жизнь идет по своим странным ультрапатриархальным канонам. К примеру, никто не называет друг друга по именам, а только по профессиям — Портной, Мясник, Пекарь и так далее. С институтом брака еще интереснее: в строго определенный период женщины всех возрастов тянут жребий в виде плетеных яиц с цветным дымом внутри — единственной счастливице полагается свадебная церемония, во время которой избранник торжественно надевает на нее железный ошейник.

Однажды все идет не по плану: в этой лотерее совершенно случайно выигрывает нелюдимая и острая на язык Рыбачка (Оливия Колман), уже, казалось бы, оставившая надежды на замужество. Но поскольку приемлемых вариантов для брака не находится даже близко, женщина идет просить помощи у местного Корзиночника (Питер Динклэйдж), который явно дружит с мистическими силами — и просит сплести ей мужа. Тот не особенно удивляется, немного рассуждает сам с собой о функции демиурга и через месяц являет ей свое творение (практически неузнаваемый Александр Скарсгард).

Escape Plan Productions, Lobo Films, South of the River Pictures, Tango Entertainment (III), The Royal Budapest Film Co, 2026

Муж оказывается невероятно вежливым, покладистым в бытовых вопросах и неутомимым в амурных утехах, чем вызывает у общественности бурное возмущение и зависть: женщины хотят себе такого же, а мужчины собирают с пола осколки разбитого вдребезги эго. Особенно болезненно ситуацию переживает Жена Портного (Элизабет Дебики), которая воспринимает все происходящее как личное оскорбление.

Алекс Хьюстон Фишер и Элинор Уилсон, будучи супругами в жизни, решили высказаться на тему особенностей серьезных отношений в неожиданном формате — грубоватой сатирической сказки для взрослых. Вышло одновременно уморительно и утомительно: примерно как погружаться в лор личных перипетий своих знакомых, которые зачем-то решили рассказать тебе о них во всех подробностях. Если отойти от фэнтезийной канвы, выглядит это так: уставшая от всего и всех женщина неожиданно получает молодого партнера типажа «золотистый ретривер» и не особенно понимает, что с ним делать.

За бурным сексом (который впоследствии, как наглядно показано в картине, становится слишком энергозатратным) и совместным бытом следуют ревность и неизменные вопросы уровня «Мы слишком разные, понимаем ли мы вообще друг друга?» и «Нужно ли нам это все или мы оба поставили не на ту лошадку?» (хотя у Плетеного Мужа, справедливости ради, выбора и не было). Притом за всем этим стоит толпа посторонних людей со своими эмоциями и интересами, из-за чего широко распахивает двери фестиваль лицемерия, злобы, зависти и обиды, плавно переходящий в откровенно свинское поведение.

Escape Plan Productions, Lobo Films, South of the River Pictures, Tango Entertainment (III), The Royal Budapest Film Co, 2026

Здесь довольно убедительно сыгранный с актерской точки зрения фильм и выходит на эмоциональную развилку: зрителю предлагают задуматься, верит ли он в сказки. Пессимисты в очередной раз убедятся, что человечество в подавляющем большинстве жизненно важных вопросов ведет себя как сборище средневековых селян и ничего с этим не поделать, если на горизонте каким-то чудом не появится мудрый бог из машины с обаянием артиста Динклэйджа. Оптимисты же получат доказательства, что принятие себя и близкого человека работает лучше всякого волшебства (даже если он похож на корзинку с глазами) — в любом случае, тут уже каждый плетет свою жизнь, как ему заблагорассудится.

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