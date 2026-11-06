Сказка для старых: как фэнтези «Плетеный муж» пытается разобраться в природе брака?

Муж оказывается невероятно вежливым, покладистым в бытовых вопросах и неутомимым в амурных утехах, чем вызывает у общественности бурное возмущение и зависть: женщины хотят себе такого же, а мужчины собирают с пола осколки разбитого вдребезги эго. Особенно болезненно ситуацию переживает Жена Портного (Элизабет Дебики), которая воспринимает все происходящее как личное оскорбление.

Алекс Хьюстон Фишер и Элинор Уилсон, будучи супругами в жизни, решили высказаться на тему особенностей серьезных отношений в неожиданном формате — грубоватой сатирической сказки для взрослых. Вышло одновременно уморительно и утомительно: примерно как погружаться в лор личных перипетий своих знакомых, которые зачем-то решили рассказать тебе о них во всех подробностях. Если отойти от фэнтезийной канвы, выглядит это так: уставшая от всего и всех женщина неожиданно получает молодого партнера типажа «золотистый ретривер» и не особенно понимает, что с ним делать.

За бурным сексом (который впоследствии, как наглядно показано в картине, становится слишком энергозатратным) и совместным бытом следуют ревность и неизменные вопросы уровня «Мы слишком разные, понимаем ли мы вообще друг друга?» и «Нужно ли нам это все или мы оба поставили не на ту лошадку?» (хотя у Плетеного Мужа, справедливости ради, выбора и не было). Притом за всем этим стоит толпа посторонних людей со своими эмоциями и интересами, из-за чего широко распахивает двери фестиваль лицемерия, злобы, зависти и обиды, плавно переходящий в откровенно свинское поведение.