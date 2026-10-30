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Скончался Патрик Стюарт. Он сыграл Чарльза Ксавьера в «Людях Икс»

Актеру было 86 лет.

Jack Taylor/Getty Images

Патрик Стюарт родился 13 июля 1940 года в Западном Йоркшире, Англия. За свою актерскую карьеру он благодарил учителя английского языка Сесила Дорманда, который, по воспоминаниям, «вложил в мою руку экземпляр Шекспира и сказал: "Теперь встань на ноги и выступи"». Стюарт начал заниматься в местном театре, а свои первые кинороли сыграл в телесериалах 1960-х.

До прорывной роли капитана Жана-Люка Пикара в сериале «Звездный путь» Патрик Стюарт успел сыграть в «Дюне» Дэвида Линча. А новую волну славы актеру принесла роль профессора Чарльза Ксавьера во франшизе «Люди Икс». Именно эта роль стала для него одним из последних появлений на экранах — 18 декабря в мировой прокат выйдет фильм «Мстители: Доктор Дум».

За 70 лет актерской карьеры Патрик Стюарт получил несколько «Эмми» и «Золотых глобусов», звезду на Аллее славы в Голливуде, а в 2010 году — рыцарский титул из рук королевы Елизаветы II.

«Его окружали любовью родные и друзья. Рядом с ним звучала живая музыка, читались молитвы, были слезы, смех и те глубокие чувства, которые только он мог вызывать в людях после целой жизни, посвященной всем нам. Мы навсегда сохраним в памяти умиротворение и задумчивость на его лице — неизменное напоминание о его непобедимом благородстве», — сообщили близкие актера в его соцсетях. 

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