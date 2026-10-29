Иван Янковский и Паулина Андреева в «Тяжелом люксе» — стала известна дата старта сериала о рынке поддельной одежды

На платформе Wink 13 ноября выходит сериал «Тяжелый люкс»: по сюжету жена девелопера Ксения (Паулина Андреева) из-за проблем в личной жизни коллабится с мелким криминалитетом в лице брата Сереги (Иван Янковский) и ввязывается в удивительную и опасную историю с продажей ненастоящих люксовых вещей.

Среди других важных персонажей — Гермес (Юрий Чурсин), еще более порочный субъект, давно занимающийся этим бизнесом. Также в касте Антон Васильев, Олеся Судзиловская, Яна Поплавская и другие. Режиссером проекта выступил Илья Аксенов («Капельник» и «Мир! Дружба! Жвачка!»).