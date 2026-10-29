На ТВ-3 стартует второй сезон мистического детектива «Нерожденная»

Новые серии выйдут 1 ноября, основной темой сезона станет взросление Алисы — девушки, которая с рождения видит призраков и общается с ними. Алиса принимает свой дар, но боится собственной силы и связанной с ней ответственности за чужие жизни. Лейтмотивом сериала становится мысль о том, что зло порождается поступками людей.
Алиса все чаще задумывается о том, что на самом деле испытывает к своему другу — следователю Васе. Тем временем в деле «болотного маньяка» появляется новая жертва. Опасаясь за жизнь Васи, которого преследует призрак погибшей, Алиса подключается к расследованию. Кроме того, ей предстоит ближе познакомиться с родителями Лены, но Алиса даже не подозревает о том, какую роль в ее собственной судьбе сыграла эта семья.
Создатели сохранили ключевой актерский состав первого сезона. К своим ролям вернулись Маргарита Дьяченкова, Алексей Сахаров, Иван Рыжиков, Анна Азарова, Ольга Богданова, Влада Веревко, Александр Никитин, Людмила Нильская и другие. Режиссером продолжения стал Виктор Зайцев, креативный продюсер первого сезона.
Виктор Зайцев
режиссер
Если первый сезон был историей принятия себя, то второй — это история выбора и ответственности за него. Одна из важных тем сезона — материнская любовь и та грань, за которой забота превращается в контроль. У нас есть несколько совершенно разных материнских персонажей, которых объединяет убеждение: «Я лучше знаю, как тебе будет хорошо». Через историю Алисы мы хотели показать, что настоящая любовь — это умение уважать право близкого человека на собственный выбор.
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