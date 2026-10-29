На ТВ-3 стартует второй сезон мистического детектива «Нерожденная»

Алиса все чаще задумывается о том, что на самом деле испытывает к своему другу — следователю Васе. Тем временем в деле «болотного маньяка» появляется новая жертва. Опасаясь за жизнь Васи, которого преследует призрак погибшей, Алиса подключается к расследованию. Кроме того, ей предстоит ближе познакомиться с родителями Лены, но Алиса даже не подозревает о том, какую роль в ее собственной судьбе сыграла эта семья.

Создатели сохранили ключевой актерский состав первого сезона. К своим ролям вернулись Маргарита Дьяченкова, Алексей Сахаров, Иван Рыжиков, Анна Азарова, Ольга Богданова, Влада Веревко, Александр Никитин, Людмила Нильская и другие. Режиссером продолжения стал Виктор Зайцев, креативный продюсер первого сезона.