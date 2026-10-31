Ужас-ужас! Редакция Собака.ru — о самых страшных фильмах, которые мы видели в жизни

В Хеллоуин самое время делиться своими детскими (да и взрослыми) страхами — особенно, если это касается кино. Сейчас такое вспоминается с иронией (но не всегда!), поэтому самые отважные сотрудники редакции Собака.ru решили рассказать незабываемые истории об экранной жути — там есть место и хоррорам, и сай-фаю, и социальной драме, и даже программе «Спокойной ночи, малыши!».
Кадр из фильма «Не говори никому»
Мария Ситник, менеджер премий и событий
В детстве очень страшно было от «Чужих» Джеймса Кэмерона. Именно от второй части, где девочка одна на планете с этими тварями пряталась от них и как-то выживала. Прямо колбасило от страха, когда представляла себя на ее месте.
А когда стала взрослой, самым страшным фильмом показался «Не говори никому». Именно датский, а не голливудский с Макэвоем (там другая концовка). Вроде бы ничего сверхъестественного, но нагоняет жуть жутчайшую — возможно, потому что я мать, и меня тема детей очень цепляет.
Кадр из фильма «Звездные войны: эпизод V — Империя наносит ответный удар»
Анна Емельянова, редактор раздела «Здоровье»
Когда мне было лет пять-шесть, я впервые посмотрела вместе с мамой «Звездные войны». Для нее это всегда были «фильмы силы», она пересматривала сагу в самые сложные времена, чтобы как-то приободриться. А я вот тогда вообще этим не прониклась, зато ужасно испугалась Дарта Вейдера. Он огромный, весь черный, с тяжелым дыханием из под зловещей маски.
После просмотра фильма мне еще долго снились кошмары, где главным героем был, конечно, Вейдер. Помню, как проснулась посреди ночи, и была уверена, что именно он притаился в самом темном углу комнаты. Сидит там рядом с моими игрушками и ждет, когда бы напасть.
Кадр из фильма «Один пропущенный звонок»
Дарья Гладких, редактор раздела «Культура»
В свой первый осознанный Хеллоуин в средней школе мы собрались с подругами, чтобы посмотреть «Один пропущенный звонок» 2008 года. Это сейчас понятно, что выбрали мы худший хоррор на планете Земля — к 2026-му ремейк японского фильма не имеет ни одного положительного отзыва критиков на Rotten Tomatoes (что может быть нишевее?). Но тогда продукция оказала максимальное влияние: чего стоит то леденящее кровь чувство, вызываемое звуком рингтона!
И понеслось. Первые после этого опыта каникулы я провела за просмотром фильмов ужасов: смотрела залпом по спискам из гугла, запомнила только то, что вызвало эмоциональный отклик — что-то про кукол вроде «Мертвой тишины» 2007 года.
И фан-факт: любой хеллоуинский кошмар — ничто перед отравлением свежевыжатым апельсиновым соком в рандомную летнюю субботу, когда ты, совсем еще малыш, всю ночь проводишь над эмалированным тазиком под «Кошмар на улице Вязов»!
Кадр из сериала «Доктор Кто»
Константин Крылов, редактор хайпа и громких событий
Честно признаюсь, я не слишком люблю ужастики — тотально не мой жанр. Большая часть не вызывает особых эмоций. Хотя «Гремлины» лет в шесть меня немного напугали. Я еще несколько месяцев думал, что один из них поселился у меня в шкафу, причем уже далеко не в доброй итерации.
Впрочем, был один момент, когда ужастик (вернее, то, что им притворялось) сработал со мной как надо. Речь об эпизоде культового сериала «Доктор Кто» под названием «Не моргай». Что называется, ничего не предвещало. Но там впервые появляются постоянные враги Доктора — плачущие ангелы. Пока на них смотришь — обычные статуи немного кладбищенского вида. Но стоит отвернуться, или даже моргнуть, они превращаются в невероятно быстрых существ, которые хотят тебя съесть — вернее, съесть часы твоей жизни, которыми они питаются.
И да, когда ты выключаешь серию, то очень (просто очень!) боишься моргнуть.
Кадр из фильма «Багровые реки»
Анна Спирина, редактор раздела «Искусство»
Вообще, в раннем детстве больше всего я боялась злого брата Рахата Лукумыча из «Спокойной ночи, малыши!». Изюм Цукатыч сидел в зеркале, а значит, его природа была непостижима: он мог возникнуть где угодно.
Кино меня в первый раз испугало позже, лет в восемь. Мы ехали на ночном автобусе из Липецка в Москву. По телевизору показывали «Багровые реки». Моей мудрости хватило, чтобы понять — мирному сну лента вряд ли поспособствует. Так что я решила не смотреть и закрыла глаза. Это была ошибка! Уснуть все равно не получилось. Меня укачивало. А воображение дорисовывало описываемые ужасы расчлененных тел гораздо страшнее и подробнее, чем их показал Кассовиц. Но узнала я об этом только годы спустя, долгое время считая «Багровые реки» самым страшным фильмом в своей жизни.
Кадр из фильма «Площадь спасителя»
Александра Генералова, диджитал-редактор
Один из самых страшных фильмов, который я видела — это польская драма «Площадь спасителя». Мне кажется, что традиционные хорроры или, например, боди-хорроры пугают на физиологическом уровне: в любом случае ты испугаешься, потому что они так сконструированы. Но при этом мало кто во взрослом возрасте реально испытывает потом послевкусие ужаса.
«Площадь спасителя» (хотя посмотрела я ее, наверное, лет десять назад) до сих пор меня не отпускает. Хотя ситуация там описана достаточно банальная: молодая семья с двумя детьми ввязалась в ипотеку, потом оказалось, что компания, которая занималась застройкой, обанкротилась, деньги они вернуть не могут, муж уходит к начальнице и так далее. Но в итоге все заканчивается настолько жутко, что ужас быта ощущается просто физически, хотя на экране нет крови, чудовищ и маньяков. Потому что ад — в душе твоего ближнего.
Кадр из фильма «Чужие»
Александр Павлов, редактор раздела «Кино»
В эпоху VHS-кассет (то есть году так в 1995) родители решили посмотреть со мной поздним вечером модную киноновинку — уже упоминавшихся «Чужих» Кэмерона. Если первую часть я еще вполне достойно выдержал (ну ладно, Чужой страшный, но он всего один), то когда ксеноморфы полезли с экрана пачками, для первоклассника в темноте это было уже ту мач. В итоге я сидел в холодном поту, кажется, первый и единственный раз в жизни попросил что-то выключить, а потом пошел проверять дверной замок.
Впрочем, во взрослом возрасте пришло понимание, что там есть жуткая сцена, где ксеноморфов не показывают вообще: когда Рипли и коллеги баррикадируются в отсеке, ставят автоматические пулеметные турели в коридорах и с квадратными глазами наблюдают, как счетчики патронов неуклонно стремятся к нулю — а невидимые гости все не заканчиваются и уже нежно постукивают в переборки.
Фото обложки: кадр из фильма «Чужие» (Twentieth Century Fox, Brandywine Productions, Pinewood Studios, SLM Production Group, 1986)
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