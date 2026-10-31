Ужас-ужас! Редакция Собака.ru — о самых страшных фильмах, которые мы видели в жизни

Мария Ситник, менеджер премий и событий

В детстве очень страшно было от «Чужих» Джеймса Кэмерона. Именно от второй части, где девочка одна на планете с этими тварями пряталась от них и как-то выживала. Прямо колбасило от страха, когда представляла себя на ее месте.

А когда стала взрослой, самым страшным фильмом показался «Не говори никому». Именно датский, а не голливудский с Макэвоем (там другая концовка). Вроде бы ничего сверхъестественного, но нагоняет жуть жутчайшую — возможно, потому что я мать, и меня тема детей очень цепляет.