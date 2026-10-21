Женщина-изгой из рыбацкой деревни заказывает себе у местного мастера мужа, сделанного из ивовых прутьев.
Устав от насмешек всей деревни, Рыбачка (Оливия Колман) просит Корзинщика (Питер Динклэйдж) сплести ей мужа из лозы — и получает верного, заботливого и очень привлекательного супруга (Александр Скарсгард). Однако счастливая любовь оказывается для соседей испытанием, к которому они не готовы.
Мировая премьера фильма состоялась на фестивале «Сандэнс». Издание TheWrap назвало его прорывом фестиваля. По состоянию на начало октября, на Rotten Tomatoes у фильма 92% положительных рецензий.
За режиссуру и сценарий отвечали Элеанор Уилсон и Алекс Фишер. Оператором выступил обладатель премии «Оскар» за «Бруталиста» Лол Кроули, художником-постановщиком — Ренато Чех («Бедные-несчастные», «Корона»), а дизайн и грим делала студия Wētā Workshop Ltd, которая работала над «Аватаром» и трилогией «Властелин колец».
Петербургская премьера пройдет 29 октября в «Авроре» — фильм представит кинокритик Ксения Балюк. В российский прокат «Плетеный муж» выйдет 5 ноября: картину выпускает Про:взгляд.
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