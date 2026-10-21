Устав от насмешек всей деревни, Рыбачка (Оливия Колман) просит Корзинщика (Питер Динклэйдж) сплести ей мужа из лозы — и получает верного, заботливого и очень привлекательного супруга (Александр Скарсгард). Однако счастливая любовь оказывается для соседей испытанием, к которому они не готовы.