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Кино и сериалы

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Эксклюзив! Показываем тизер фэнтези «Плетеный муж» из программы «Сандэнса» с Оливией Колман и Александром Скарсгардом

Женщина-изгой из рыбацкой деревни заказывает себе у местного мастера мужа, сделанного из ивовых прутьев.

Устав от насмешек всей деревни, Рыбачка (Оливия Колман) просит Корзинщика (Питер Динклэйдж) сплести ей мужа из лозы — и получает верного, заботливого и очень привлекательного супруга (Александр Скарсгард). Однако счастливая любовь оказывается для соседей испытанием, к которому они не готовы.

Изображение предоставлено Собака.ru компанией Про:взгляд

Мировая премьера фильма состоялась на фестивале «Сандэнс». Издание TheWrap назвало его прорывом фестиваля. По состоянию на начало октября, на Rotten Tomatoes у фильма 92% положительных рецензий.

Изображение предоставлено Собака.ru компанией Про:взгляд

За режиссуру и сценарий отвечали Элеанор Уилсон и Алекс Фишер. Оператором выступил обладатель премии «Оскар» за «Бруталиста» Лол Кроули, художником-постановщиком — Ренато Чех («Бедные-несчастные», «Корона»), а дизайн и грим делала студия Wētā Workshop Ltd, которая работала над «Аватаром» и трилогией «Властелин колец».

Петербургская премьера пройдет 29 октября в «Авроре» — фильм представит кинокритик Ксения Балюк. В российский прокат «Плетеный муж» выйдет 5 ноября: картину выпускает Про:взгляд. 

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