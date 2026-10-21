Разумовская, Кологривый и голос Хайруллиной в трейлере триллера «Лес»

Экранизация одноименного романа (бестселлера!) Светланы Тюльбашевой получила приз зрительских симпатий «Выборгский счет» на «Окно в Европу»-2026.
По сюжету две москвички отправляются в путешествие по Карелии и пропадают без вести в бесконечном глухом лесу. Каждая попытка выбраться оборачивается новой угрозой. Лес словно дышит, наблюдает и не хочет отпускать, и становится ясно, что он живет по своим правилам, разобраться в которых нет времени: без еды и воды девушки долго не протянут.
Роли в картине режиссера Гамлета Дульяна, для которого «Лес» стал полнометражным дебютом, исполнили Карина Разумовская, Лянка Грыу, Никита Родионов, Никита Кологривый, Екатерина Васильева, Роза Хайруллина и другие.
Триллер «Лес» выйдет в прокат 12 ноября 2026 года.
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