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Кино и сериалы

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Сериал «Квест Вижна»: чего ждать от нового проекта Marvel?

На платформе Disney+ вышли первые серии «Квеста Вижна» — воскресший искусственный интеллект из команды Мстителей заново ищет свою идентичность. Собака.ru рассказывает, почему на новый проект Marvel стоит обратить внимание.

Marvel Studios, Marvel Television, 2026

После событий «Ванды/Вижна» главный герой (Пол Беттани) живет, если так можно выразиться, в обнуленном формате: мимикрирует под человека, работает в баре в Эдинбурге, а в своем виртуальном обличии общается с такими же программами, порожденными гением Тони Старка — Джарвисом (Джеймс Д'Арси), Пятницей (Орла Брэйди), Эдит (Эмили Хэмпшир), Дубиной (Генри Льюис) и Ты (Джонатан Сайер). Виртуальное пространство выглядит как старомодный загородный дом, где на чердаке за прошлые сомнительные заслуги томится важный злодей Альтрон (в образе Джеймса Спэйдера) — тот довольно изобретательно пикируется с Вижном по поводу вопросов мироустройства, смотрит мультфильмы и пробует себя в живописи.

Тем временем во всю эту идиллию внезапно вторгается охотник за головами Паладин (Тодд Стэшвик), который для загадочного заказчика сначала хочет захватить Вижна с помощью грубой силы (с нулевыми шансами на успех), а затем разыгрывает карту с его сыном Томми (Рори Молика), чье сознание поместили в другое тело. Вижн с Томми пускаются в бега — чтобы уже наконец-то выяснить отношения с прошлым.

Marvel Studios, Marvel Television, 2026

Marvel ведет к финалу свою сериальную трилогию, начатую «Ванда/Вижн» и продолженную «Это все Агата». Первый экспериментировал с эстетикой американских телешоу разных десятилетий и темой ненадежности восприятия реальности, второй сосредоточился на ведьминской истории, здесь же на первый план вышли проблемы самосознания ИИ. В эпоху нейросетей — вполне очевидный ход, тем более что Вижн всегда мучился этой проблемой и был одним из самых глубоких и интересных героев этой вселенной.

К слову, сюжет только выглядит сложным — в принципе, создатели во главе с Терри Маталасом буквально за пару минут объясняют фабулу от первого лица. Я был просто инструментом, потом после битвы с таким же ИИ по имени Альтрон обрел человеческие черты и любовь, потом меня убил Танос, а потом меня воскресили, но я оказался в симуляции, потерял эмоции и вообще себя, и как все вернуть — непонятно.

Marvel Studios, Marvel Television, 2026

В целом это может умеренно заинтересовать даже тех, кто не хочет погружаться в лор (а у Marvel он действительно огромных размеров). Есть в этом какое-то неуловимое обаяние: у Беттани и Спэйдера приятная экранная химия двух программ-ворчунов, обаятельный Стэшвик выступает в духе «ничего личного, просто бизнес», да и линия с отношениями отцов и сыновей выглядит вполне трогательно — вроде бы и родственники, но почти утратившие связь. Все это периодически хоть и приправлено экшеном, но заметно, что это не самоцель: все-таки любая попытка хотя бы немного перепридумать комиксовый жанр и не оттолкнуть зрителя достойна как минимум уважения.

Понятно, что любители многофигурных монструозных супергеройских конструкций (по крайней мере те, кто еще от них не устал) ждут «Доктора Дума» в конце года, но соскучившиеся по неспешному повествованию, меланхолии Вижна и его экзистенциальным проблемам точно не расстроятся. Ведь даже к искусственно созданному существу можно легко проникнуться эмпатией и, может быть, даже узнать в нем себя: эмоциональная заброшенность и чувство потерянности не щадят никого — ни людей, ни андроидов.

18+

Рубрика:
Что смотреть дома

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