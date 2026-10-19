Сериал «Квест Вижна»: чего ждать от нового проекта Marvel?

После событий «Ванды/Вижна» главный герой (Пол Беттани) живет, если так можно выразиться, в обнуленном формате: мимикрирует под человека, работает в баре в Эдинбурге, а в своем виртуальном обличии общается с такими же программами, порожденными гением Тони Старка — Джарвисом (Джеймс Д'Арси), Пятницей (Орла Брэйди), Эдит (Эмили Хэмпшир), Дубиной (Генри Льюис) и Ты (Джонатан Сайер). Виртуальное пространство выглядит как старомодный загородный дом, где на чердаке за прошлые сомнительные заслуги томится важный злодей Альтрон (в образе Джеймса Спэйдера) — тот довольно изобретательно пикируется с Вижном по поводу вопросов мироустройства, смотрит мультфильмы и пробует себя в живописи.

Тем временем во всю эту идиллию внезапно вторгается охотник за головами Паладин (Тодд Стэшвик), который для загадочного заказчика сначала хочет захватить Вижна с помощью грубой силы (с нулевыми шансами на успех), а затем разыгрывает карту с его сыном Томми (Рори Молика), чье сознание поместили в другое тело. Вижн с Томми пускаются в бега — чтобы уже наконец-то выяснить отношения с прошлым.