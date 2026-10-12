Костюм Мориарти, скрипку и боксерские перчатки из советских фильмов о Шерлоке Холмсе покажут на выставке «Ленфильма»

15 октября в кинотеатре на базе студии «Ленфильм» откроют выставку о советских экранизациях детективов про Шерлока Холмса. В экспозицию войдут подлинные предметы мебели, реквизит и костюмы со съемок телекартин по мотивам текстов Артура Конан Дойла. Также покажут «карту-перевертыш» с адресами, по которым в Петербурге снимали фильмы из цикла.

Проект «Шерлок Холмс! Ленфильм» приурочили к 95-летию режиссера советской шерлокианы Игоря Масленникова и 45-летию с выхода фильма «Собака Баскервилей». На выставке Игорю Масленникову посвятят отдельный стенд с таймлайном десяти этапов в карьере постановщика: от учебы у Меркурьева, Товстоногова и Козинцева до выхода его собственных культовых работ.

В советском цикле по Конан Дойлу с 1979 по 1986 год вышли многосерийные телефильмы «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Собака Баскервилей», «Сокровища Агры» и «Двадцатый век начинается». Шерлока Холмса играл Василий Ливанов, доктора Ватсона — Виталий Соломин, а роль миссис Хадсон досталась Рине Зеленой. В образе сэра Генри Баскервиля в «Собаке Баскервилей» появлялся Никита Михалков.

На юбилейной выставке среди съемочных реликвий посетители увидят скрипку, боксерские перчатки, костюмы Мориарти и Миссис Хадсон. Также представят аналог катера «Диана» из фильма «Сокровища Агры». Киностудия выпустит эксклюзивные открытки, посвященные фильмам, и в экспозиции их можно будет отправить по любому российскому адресу через специальный почтовый ящик.