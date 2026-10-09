Режиссер «Холопа» Шипенко снимает современную версию «Королевства кривых зеркал» с Антоном Лапенко, Андреем Гайдуляном, Александром Яценко и Львом Зулькарнаевым

Фильм планируют выпустить в 2027 году.
Стартовали съемки семейного фэнтези «Королевство кривых зеркал» по мотивам сказочной повести советского автора Виталия Губарева. Над фильмом работают режиссеры Клим Шипенко («Холоп», «Салют-7», «Вызов») и Даша Гущина. В актерский состав вошли Антон Лапенко, Андрей Гайдулян, Лев Зулькарнаев, Александр Яценко, Мария Смольникова и Полина Агуреева.
Историю о Зазеркалье перенесут в современность. Главная героиня Оля живет с бабушкой, которая постоянно рассказывает внучке волшебные истории. Девочка очень скучает по родителям, потому что те вечно заняты, и однажды после ссоры с семьей попадает в параллельный мир со своим отражением по имени Яло.
Повесть «Королевство кривых зеркал» опубликовали в 1951 году. Наиболее известной экранизацией губаревского текста стал советский фильм-сказка Александра Роу, вышедший в 1963-м. На экране Оля и Яло становятся свидетелями ареста мальчика Гурда, который отказывается изготавливать лживые зеркала, и спасают его от казни и заточения в Башне смерти, а зазеркальный мир — от произвола главнейшего министра Нушрока (Коршуна).
В команду продюсеров новой адаптации среди прочих вошли Константин Эрнст и Эдуард Илоян («Чебурашка», «Карамора», «Дети перемен»). Автором сценария и креативным продюсером выступит Дмитрий Пермяков («Холоп», «Стрим», «Интерны»). В кадре появятся актеры Александра Бабаскина, Надежда Маркина, Мирон Лебедев, Оливер Мара и Доминик Мара.
«Королевство кривых зеркал» Шипенко выйдет на экраны в 2027 году.
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