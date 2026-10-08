Сохранение китов и баобабовые рощи: фестиваль экодокументального кино открылся в Петербурге

С 8 по 17 октября в Петербурге проходит 16-й фестиваль экологического документального кино «Экочашка». В программе — 13 полнометражных и короткометражных фильмов о природе, климате, новых технологиях и людях, которые пытаются сделать окружающий мир устойчивее. Показы пройдут на площадках ИТМО, библиотеки имени В. В. Маяковского, «Севкабель Порта», Экоцентра «Сборка» и Дома молодежи «Царскосельский» в Пушкине. Вход бесплатный, по регистрации.
В этом году на фестивале покажут фильмы, снятые с 2021 по 2026 год в России, Германии, Канаде, Австралии, Италии, Швейцарии, Буркина-Фасо, Нидерландах, Норвегии, Франции и Австрии. Их герои — ученые, активисты, волонтеры, дизайнеры и изобретатели.
Среди российских премьер — «Наука о жизни» Михаила Родионова и Надежды Дорофеевой. Фильм рассказывает о полевых биологах из разных регионов России, которые изучают птиц, моллюсков, бурых медведей и летучих мышей. Данные, собранные во время экспедиций, помогают ученым делать новые открытия.
Еще одна премьера — «О людях и китах» Владислава Гришина. Его герои уже около 30 лет приезжают на север Сахалина и Камчатку, чтобы наблюдать за серыми китами и косатками. В фильме рассказывают о работе ученых и волонтеров, которые следят за состоянием популяций и пытаются сохранить этих животных.
В международной программе — истории из разных уголков мира. Герой фильма «Человек, который выращивает баобабы» Мишеля Кисвендсиды Зонго почти полвека сажает деревья в засушливом регионе Буркина-Фасо. В «Цели: фильм об экономике благополучия» Мартина Оеттинга авторы задаются вопросом, может ли экономика ставить благополучие людей и планеты выше постоянного роста ВВП. А «География одиночества» Жаклин Миллс рассказывает о Зое Лукас — экологе, ученой и натуралистке, которая более 40 лет живет в одиночестве на острове Сейбл в Атлантическом океане и наблюдает за его природой.
«Экочашка» — международный фестиваль экологического документального кино, который знакомит зрителей с историями о природе, экологических проблемах и людях, ищущих способы их решить. Фестиваль проходит с 2010 года. В этом году показы состоятся в девяти городах России с 8 по 23 октября. В Петербурге фестиваль проходит при поддержке компании «ЭкоТренд», которая помогает предприятиям внедрять экологические стандарты.
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