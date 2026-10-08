Сохранение китов и баобабовые рощи: фестиваль экодокументального кино открылся в Петербурге

В этом году на фестивале покажут фильмы, снятые с 2021 по 2026 год в России, Германии, Канаде, Австралии, Италии, Швейцарии, Буркина-Фасо, Нидерландах, Норвегии, Франции и Австрии. Их герои — ученые, активисты, волонтеры, дизайнеры и изобретатели.

Среди российских премьер — «Наука о жизни» Михаила Родионова и Надежды Дорофеевой. Фильм рассказывает о полевых биологах из разных регионов России, которые изучают птиц, моллюсков, бурых медведей и летучих мышей. Данные, собранные во время экспедиций, помогают ученым делать новые открытия.

Еще одна премьера — «О людях и китах» Владислава Гришина. Его герои уже около 30 лет приезжают на север Сахалина и Камчатку, чтобы наблюдать за серыми китами и косатками. В фильме рассказывают о работе ученых и волонтеров, которые следят за состоянием популяций и пытаются сохранить этих животных.