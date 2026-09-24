Боди-хоррор о мигрантке из Сомали и драму о Руанде после геноцида тутси с Каннского кинофестиваля покажут на «Ленфильме»

С 8 по 15 октября в Петербурге и в Москве пройдет фестиваль «Африка. Вместе в будущее» о культуре и кино континента. В петербургскую программу вошли четыре фильма, мировые премьеры которых состоялись на фестивалях в Каннах, Роттердаме и Лондоне. Картину «Ксале» (Xalé), выдвинутую Сенегалом на соискание премии «Оскар» в 2022 году, лично представит ее режиссер Мусса Сене Абса.

На фестивале состоится российская премьера ленты «Дети бога» Мари-Клементин Дусабеджамбо. Фильм посвящен тому, как в 2012 году, спустя 18 лет после геноцида против народа тутси, жители Руанды идут к примирению через народные суды. Картина получила сразу две награды Каннского кинофестиваля 2026 года: «Золотую камеру» за лучший дебют и приз Международной федерации кинопрессы.

Также зрители увидят драму с элементами боди-хоррора «Айша не может улететь» Морада Мостафы (Египет). Мировая премьера истории о жизни молодой сомалийской медсестры в Каире состоялась в программе «Особый взгляд» Канн-2025.

Еще один пункт программы — черно-белая притча «Пророк» мозамбикского режиссера Ике Ланги. Историю о вере, искушении и амбициях представили в 2026 году на Роттердамском кинофестивале.