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Кино и сериалы

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Боди-хоррор о мигрантке из Сомали и драму о Руанде после геноцида тутси с Каннского кинофестиваля покажут на «Ленфильме»

Сеансы пройдут с 12 по 15 октября на фестивале «Африка. Вместе в будущее».

«Ксале» (реж. Мусса Сене Абса)
Les Films du Continent, 2022

«Ксале» (реж. Мусса Сене Абса)

С 8 по 15 октября в Петербурге и в Москве пройдет фестиваль «Африка. Вместе в будущее» о культуре и кино континента. В петербургскую программу вошли четыре фильма, мировые премьеры которых состоялись на фестивалях в Каннах, Роттердаме и Лондоне. Картину «Ксале» (Xalé), выдвинутую Сенегалом на соискание премии «Оскар» в 2022 году, лично представит ее режиссер Мусса Сене Абса.

На фестивале состоится российская премьера ленты «Дети бога» Мари-Клементин Дусабеджамбо. Фильм посвящен тому, как в 2012 году, спустя 18 лет после геноцида против народа тутси, жители Руанды идут к примирению через народные суды. Картина получила сразу две награды Каннского кинофестиваля 2026 года: «Золотую камеру» за лучший дебют и приз Международной федерации кинопрессы.

Также зрители увидят драму с элементами боди-хоррора «Айша не может улететь» Морада Мостафы (Египет). Мировая премьера истории о жизни молодой сомалийской медсестры в Каире состоялась в программе «Особый взгляд» Канн-2025.

Еще один пункт программы — черно-белая притча «Пророк» мозамбикского режиссера Ике Ланги. Историю о вере, искушении и амбициях представили в 2026 году на Роттердамском кинофестивале.

«Айша не может улететь» (реж. Морад Мостафа)
1. BONANZA FILMS, 2025 2. Better Filmes, Tubafilms, 2026

«Айша не может улететь» (реж. Морад Мостафа)

«Пророк» (реж. Ике Ланги)
1. BONANZA FILMS, 2025 2. Better Filmes, Tubafilms, 2026

«Пророк» (реж. Ике Ланги)

Показы «Африки. Вместе в будущее» пройдут с 12 по 15 октября в кинозале «Ленфильма» (Каменноостровский проспект, 10). Информацию о расписании и билетах опубликуют на сайте фестиваля.

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