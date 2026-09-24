Фестиваль этнографического кино пройдет в Петербурге. В программе — неоконченный фильм Эйзенштейна о Мексике и «Первый учитель» Кончаловского

C 29 сентября по 3 октября в Петербурге пройдет Фестиваль этнографического кино. В программу вошли встречи с режиссерами, киносеансы, мастер-классы, лекции и круглый стол. Среди хайлайтов — спецпоказ фильма «Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия» с участием его режиссера Олега Ковалова: в 1998 году автор смонтировал свою версию неоконченной картины Эйзенштейна о смене культур в Мексике из материалов, снятых в начале 1930-х.

Организатором фестиваля выступила Академия Достоевского (РХГА). Программу выстроили как учебный курс: от режиссерской лаборатории до рефлексии о будущем жанра.

29 сентября , в день открытия, режиссер Павел Медведев представит свой док «Отпуск в ноябре» (2002). Картина рассказывает о шахтерах, выживающих в условиях экономического кризиса под Воркутой.

30 сентября состоится лекция Виктории Ковалевой о советском журналисте Владимире Ерофееве. На встрече покажут его киноочерк 1929 года «Сердце Азии», снятый в Афганистане.

Спецпоказ «Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия» с Олегом Коваловым состоится 1 октября . 2 октября планируют предпремьерный показ и обсуждение фильма Владимира Хаунина «Малые якутские пирожки и много еще чего».

Также 2 октября пройдет итоговый круглый стол «Генезис и современные задачи этнографического кино». В последний день фестиваля, 3 октября , покажут драму Андрея Кончаловского «Первый учитель» (1965) по одноименной повести Чингиза Айтматова.

Встречи проведут в РХГА и в лектории магазина «Порядок слов» на набережной Фонтанки, 15. Вход свободный. Подробная программа доступна на сайте.

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