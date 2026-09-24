Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Фестиваль этнографического кино пройдет в Петербурге. В программе — неоконченный фильм Эйзенштейна о Мексике и «Первый учитель» Кончаловского

Показы начнутся 29 сентября.

«Сергей Эйзенштейн: Мексиканская фантазия» (реж. Олег Ковалов)
Gosfilmofond, Госкино, Кинокомпания CTB, 1998

«Сергей Эйзенштейн: Мексиканская фантазия» (реж. Олег Ковалов)

C 29 сентября по 3 октября в Петербурге пройдет Фестиваль этнографического кино. В программу вошли встречи с режиссерами, киносеансы, мастер-классы, лекции и круглый стол. Среди хайлайтов — спецпоказ фильма «Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия» с участием его режиссера Олега Ковалова: в 1998 году автор смонтировал свою версию неоконченной картины Эйзенштейна о смене культур в Мексике из материалов, снятых в начале 1930-х.

Организатором фестиваля выступила Академия Достоевского (РХГА). Программу выстроили как учебный курс: от режиссерской лаборатории до рефлексии о будущем жанра.

29 сентября, в день открытия, режиссер Павел Медведев представит свой док «Отпуск в ноябре» (2002). Картина рассказывает о шахтерах, выживающих в условиях экономического кризиса под Воркутой.

30 сентября состоится лекция Виктории Ковалевой о советском журналисте Владимире Ерофееве. На встрече покажут его киноочерк 1929 года «Сердце Азии», снятый в Афганистане.

Спецпоказ «Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия» с Олегом Коваловым состоится 1 октября2 октября планируют предпремьерный показ и обсуждение фильма Владимира Хаунина «Малые якутские пирожки и много еще чего».

Также 2 октября пройдет итоговый круглый стол «Генезис и современные задачи этнографического кино». В последний день фестиваля, 3 октября, покажут драму Андрея Кончаловского «Первый учитель» (1965) по одноименной повести Чингиза Айтматова.

Встречи проведут в РХГА и в лектории магазина «Порядок слов» на набережной Фонтанки, 15. Вход свободный. Подробная программа доступна на сайте.

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: