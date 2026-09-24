Фестиваль этнографического кино пройдет в Петербурге. В программе — неоконченный фильм Эйзенштейна о Мексике и «Первый учитель» Кончаловского

Показы начнутся 29 сентября.
«Сергей Эйзенштейн: Мексиканская фантазия» (реж. Олег Ковалов)
C 29 сентября по 3 октября в Петербурге пройдет Фестиваль этнографического кино. В программу вошли встречи с режиссерами, киносеансы, мастер-классы, лекции и круглый стол. Среди хайлайтов — спецпоказ фильма «Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия» с участием его режиссера Олега Ковалова: в 1998 году автор смонтировал свою версию неоконченной картины Эйзенштейна о смене культур в Мексике из материалов, снятых в начале 1930-х.
Организатором фестиваля выступила Академия Достоевского (РХГА). Программу выстроили как учебный курс: от режиссерской лаборатории до рефлексии о будущем жанра.
29 сентября, в день открытия, режиссер Павел Медведев представит свой док «Отпуск в ноябре» (2002). Картина рассказывает о шахтерах, выживающих в условиях экономического кризиса под Воркутой.
30 сентября состоится лекция Виктории Ковалевой о советском журналисте Владимире Ерофееве. На встрече покажут его киноочерк 1929 года «Сердце Азии», снятый в Афганистане.
Спецпоказ «Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия» с Олегом Коваловым состоится 1 октября. 2 октября планируют предпремьерный показ и обсуждение фильма Владимира Хаунина «Малые якутские пирожки и много еще чего».
Также 2 октября пройдет итоговый круглый стол «Генезис и современные задачи этнографического кино». В последний день фестиваля, 3 октября, покажут драму Андрея Кончаловского «Первый учитель» (1965) по одноименной повести Чингиза Айтматова.
Встречи проведут в РХГА и в лектории магазина «Порядок слов» на набережной Фонтанки, 15. Вход свободный. Подробная программа доступна на сайте.
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