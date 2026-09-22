Фестиваль якутского кино пройдет в Петербурге. В афише — международный дебют режиссера «Айты» Бурнашева и док о рок-группе «Чолбон»

С 27 сентября по 3 октября в девяти городах России состоится Фестиваль якутского кино. Организаторы поделились программой показов в Петербурге: среди прочих представят «Пентхаус» — первый международный фильм якутского режиссера Степана Бурнашева («Айта», «Черный снег»), а также музыкальную картину «Чолбон» об одноименном рок-коллективе из Республики Саха.

Смотр откроет драма Никиты Давыдова «Семь дней счастья» о 27-летнем юноше с инвалидностью, которого «для безопасности» держит взаперти мать. 28 сентября покажут «Золото Тойон Бая: Дневник геолога» — приключенческую комедию о поисках клада. В афише 29 сентября — роуд-муви «Айа да Айан».

Камерный триллер Степана Бурнашева «Пентхаус» представят 30 сентября . В программу 1 и 2 октября вошли комедии «Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)» и «Сайылыкка...(в летнике)». Док о группе «Чолбон», которая возникла в 1986 году в селе Хомустах и совмещала шаманскую музыку с авангардом и хард-роком, закроет фестиваль 3 октября .

Сеансы пройдут в кинотеатре «Формула Кино Галерея» (Лиговский, 30а). Часть фильмов покажут на якутском языке с субтитрами. Расписание и билеты доступны на сайте киносети.

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