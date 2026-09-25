Что смотреть дома на этой неделе: «Братья» с Макконахи и Харрельсоном, комедия «Трудный ребенок» и байопик «Унабомбер»

Сериал «Контроль за животными» / Animal Control, 5 сезон (18+)

Продолжение комедийного проекта с Джоэлом МакХэйлом («Сообщество») в главной роли. Он играет бывшего полицейского Фрэнка, уволенного из органов правопорядка. Единственная работа, которую ему удается найти, оказывается в службе по контролю за животными. Вместе с командой ему предстоит сталкиваться со сбежавшими домашними питомцами и (что куда сложнее) их хозяевами. Сценарий написали профессионалы комедий Боб Фишер («Мы — Миллеры»), Роб Гринберг («Как я встретил вашу маму») и Дэн Стерлинг («Офис»).

С 27 сентября, Fox