Что смотреть дома на этой неделе: «Братья» с Макконахи и Харрельсоном, комедия «Трудный ребенок» и байопик «Унабомбер»

А также — танцевальная драма «Искусство падения», ромком «Гипотеза любви» плюс новые сезоны «Трудной», «Дока», «Гримсбурга» и «Контроля за животными». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Братья» / Brothers, премьера (18+)
Метакомедия о дружбе Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона — по сюжету они вместе с семьями живут на техасском ранчо первого. В какой-то момент мама Мэттью проговаривается, что они могут быть братьями — это приводит к массе проблем и забавных эпизодов.
Авторами проекта выступили Дэвид Уэст Рид («Шиттс Крик») и Ли Айзенберг («Очень плохая училка»).
С 23 сентября, Apple TV
Сериал «Трудный ребенок», премьера (18+)
Комедия о бывшем футболисте Филе (Геннадий Блинов), который устраивается репетитором по истории к 13-летнему Макару (Борис Дейков), сыну криминального авторитета Лемура (Александр Робак) с отвратительным характером. Также в сериале снялись комик Илья Макаров, Стася Милославская, Анатолий Журавлев и другие. Шоураннерами выступили Сергей Андриянов и Леонид Коньшин («Патриот»).
С 23 сентября, «Кинопоиск», «Иви»
Фильм «Унабомбер» / Unabomber, премьера (18+)
Байопик об известном американском террористе Теде Качинском по прозвищу Унабомбер — в фильме рассказывается о его превращении из талантливого студента-математика в человека, державшего в страхе всю страну. Заглавную роль сыграл Джейкоб Тремблей из «Жизни Чака», также в касте — Рассел Кроу, Шейлин Вудли и Аннабелль Уоллис. Режиссером выступил Янус Мец («Борг/Макинрой»).
C 25 cентября, Netflix
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Док» / Doc, 3 сезон (18+)
История доктора Эми (Молли Паркер, «Сумасшедшая любовь», «Дэдвуд»), потерявшей память в автокатастрофе — последние восемь лет жизни оказываются для нее сплошным белым пятном. Однако врачебные навыки сохранились: так она начинает все сначала как интерн — в надежде вернуть воспоминания. В третьем сезоне Эми продолжит попытки все-таки вернуться к прежней жизни и разгадать тайну своей амнезии.
Режиссером проекта выступила Ребекка Томас (сериалы «Очень странные дела» и «Архив 81»).
С 22 сентября, Fox
Сериал «Трудная. Неприкасаемая», 2 сезон (18+)
Продолжение спин-оффа молодежного сериала «Новенькие» о девушке Владе (Кира Медведева) — после выхода из заключения она занимается социальной работой, а параллельно расследует пропажу подруги. В других ролях — Глеб Калюжный, Аристарх Венес, Анастасия Семина и другие. Режиссер — по-прежнему Оксана Барковская.
С 23 сентября, Start, «Кион»
Фильм «Гипотеза любви» / The Love Hypothesis (18+)
Романтическая комедия Клер Скэнлон («Офис», «Бруклин 9-9»), в которой аспирантка Олив (Лили Рейнхарт) разыгрывает на публике фиктивные отношения с профессором Адамом (Том Бейтман) — однако это пробуждает у обоих настоящие чувства.
C 23 сентября, Prime Video
Сериал «Искусство падения», премьера (18+)
Хореограф Мигель из шоу «Танцы» снял драматический сериал об изнанке своей профессии. По сюжету молодые танцоры Дима (Илья Прелин) и Юля (Анна Цыганкова) знакомятся с загадочным коллегой Филом (Артур Астман), который изменит их карьеру и жизнь раз и навсегда. Также в проекте снялись Линда Лапиньш, Игорь Грабузов, Дмитрий Щебет и другие.
С 25 сентября, Okko
Сериал «Гримсбург» / Grimsburg, 3 сезон (18+)
Новые эпизоды из жизни детектива Марвина Флейта, который расследует запутанные дела в городке Гримсбург, а параллельно налаживает отношения с семьей. На озвучке — звезда «Безумцев» Джон Хэмм, Рэйчел Дрэч («Человек-паук: Паутина вселенных») и Эринн Хэйс («Худшая неделя моей жизни»).
С 27 сентября, Fox
Сериал «Контроль за животными» / Animal Control, 5 сезон (18+)
Продолжение комедийного проекта с Джоэлом МакХэйлом («Сообщество») в главной роли. Он играет бывшего полицейского Фрэнка, уволенного из органов правопорядка. Единственная работа, которую ему удается найти, оказывается в службе по контролю за животными. Вместе с командой ему предстоит сталкиваться со сбежавшими домашними питомцами и (что куда сложнее) их хозяевами. Сценарий написали профессионалы комедий Боб Фишер («Мы — Миллеры»), Роб Гринберг («Как я встретил вашу маму») и Дэн Стерлинг («Офис»).
С 27 сентября, Fox
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