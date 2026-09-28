Сериал «Братья»: чего ждать от метакомедии с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном?

На Apple TV вышли первые эпизоды сериала «Братья», в котором голливудские звезды играют самих себя и выясняют, являются ли они не просто близкими друзьями, а самыми настоящими кровными братьями. Собака.ru рассказывает, каким получился этот комедийный эксперимент.
Вуди Харрельсон (точнее, его альтернативная версия) вместе с семьей наслаждается жизнью в Малибу. Идиллию прерывает сорвавшаяся помолвка одной из дочерей — не особенно понимая, что делать в этой ситуации, он решает ловко скрыться от семьи на ранчо в Техасе у своего друга Мэттью Макконахи. Родных это категорически не устраивает, поэтому в путешествие на разноцветном автобусе ему приходится взять еще и жену с детьми.
Тем временем сам Мэттью мучается от творческого кризиса — ему нужно написать речь в память об отце и прочесть ее в местной школе. Приезд семейства Харрельсонов смешивает все карты — импульсивный Вуди хочет помочь и предлагает развеяться. Все это выливается в ночной трип с выпивкой, поездками с незнакомцами и походом на родео — заканчивается эта затея непредсказуемыми приключениями, ссорой и примирением.
Но это только начало: подвыпившая мама Макконахи (которую играет Холланд Тейлор) проговаривается Вуди, что в свое время была тесно знакома с его отцом, из-за чего тот делает вывод, что они с Мэттью могут быть сводными братьями, теряет покой и начинает собственное расследование. Макконахи же так воодушевляется приездом друга, что собирается баллотироваться в губернаторы Техаса. Плюс назревает подростковая любовная линия между сыном Мэттью и дочерью Вуди.
Броманс Макконахи и Харрельсона давно стал одним из символов нерушимой голливудской дружбы — актеры плотно общаются уже больше 25 лет, несколько раз снимались вместе (самый яркий пример — их дуэт в первом сезоне «Настоящего детектива») и вообще не разлей вода. Притом их некоторое внешнее сходство породило мистификацию, что они на самом деле братья — которую актеры не подтверждают, но и опровергать тоже не спешат. Более того, сами подлили масла в огонь, снявшись в метакомедии на эту тему.
Сразу можно сказать, что звездная парочка выглядит на экране предсказуемо очаровательно — оба играют самих себя в разумных пределах карикатурности. Харрельсон рассуждает про анархизм, экологию и разражается тирадами на тему «убивать животных — это очень плохо». Макконахи занят своими литературными и политическими амбициями и периодически произносит глубокомысленные сентенции (правда, подчерпнул он их в рекламе «Линкольна» со своим участием). Заметно, что приятным людям хорошо на площадке — как будто могло быть иначе.
Проблема в другом: сам сюжет сериала выглядит набором ситкомных штампов — по крайней мере, по первым двум сериям. Шутки банально не работают и вызывают максимум улыбку — и по причине их предсказуемости, и из-за изначальных завышенных ожиданий. С другой стороны, ставить на этой затее крест пока не хочется: еще теплится надежда, что проект наберет обороты, да и с чисто эстетической точки зрения это мягкое убаюкивающее зрелище. Возможно, такая аналогия покажется странной, но на ум приходит франшиза My Little Pony, в свое время получившая внезапную популярность у взрослых мужчин. Потому что, как мы знаем, дружба — это чудо, хоть у разноцветных лошадок, хоть у актеров мировой величины.
18+
Комментарии (0)