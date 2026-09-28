Сериал «Братья»: чего ждать от метакомедии с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном?

Вуди Харрельсон (точнее, его альтернативная версия) вместе с семьей наслаждается жизнью в Малибу. Идиллию прерывает сорвавшаяся помолвка одной из дочерей — не особенно понимая, что делать в этой ситуации, он решает ловко скрыться от семьи на ранчо в Техасе у своего друга Мэттью Макконахи. Родных это категорически не устраивает, поэтому в путешествие на разноцветном автобусе ему приходится взять еще и жену с детьми.

Тем временем сам Мэттью мучается от творческого кризиса — ему нужно написать речь в память об отце и прочесть ее в местной школе. Приезд семейства Харрельсонов смешивает все карты — импульсивный Вуди хочет помочь и предлагает развеяться. Все это выливается в ночной трип с выпивкой, поездками с незнакомцами и походом на родео — заканчивается эта затея непредсказуемыми приключениями, ссорой и примирением.

Но это только начало: подвыпившая мама Макконахи (которую играет Холланд Тейлор) проговаривается Вуди, что в свое время была тесно знакома с его отцом, из-за чего тот делает вывод, что они с Мэттью могут быть сводными братьями, теряет покой и начинает собственное расследование. Макконахи же так воодушевляется приездом друга, что собирается баллотироваться в губернаторы Техаса. Плюс назревает подростковая любовная линия между сыном Мэттью и дочерью Вуди.