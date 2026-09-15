Антон Лапенко спасает команду хоккеистов-андердогов в трейлере сериала «Седьмой игрок»

Появилась дата премьеры первых эпизодов спортивного драмеди «Седьмой игрок». Историю о бывшем фигуристе, который спасает отстающий хоккейный клуб, с Антоном Лапенко в главной роли покажут в середине октября. В кадре появятся актеры Григорий Верник, Николай Фоменко, Светлана Немоляева, Евгения Замулина, Юлия Ильина, Дмитрий Куличков и Евгений Харитонов.

По сюжету выдуманный хоккейный клуб «Строитель» пытается прорваться из андердогов турнирной таблицы в КХЛ. Директором клуба назначают тренера по фигурному катанию: ему предстоит объединить игроков, породнить их с болельщиками и стать «седьмым игроком», который добивается успеха команды за менеджерским столом.