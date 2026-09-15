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Кино и сериалы

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Антон Лапенко спасает команду хоккеистов-андердогов в трейлере сериала «Седьмой игрок»

Спортивное драмеди покажут онлайн в середине октября.

Появилась дата премьеры первых эпизодов спортивного драмеди «Седьмой игрок». Историю о бывшем фигуристе, который спасает отстающий хоккейный клуб, с Антоном Лапенко в главной роли покажут в середине октября. В кадре появятся актеры Григорий Верник, Николай Фоменко, Светлана Немоляева, Евгения Замулина, Юлия Ильина, Дмитрий Куличков и Евгений Харитонов.

По сюжету выдуманный хоккейный клуб «Строитель» пытается прорваться из андердогов турнирной таблицы в КХЛ. Директором клуба назначают тренера по фигурному катанию: ему предстоит объединить игроков, породнить их с болельщиками и стать «седьмым игроком», который добивается успеха команды за менеджерским столом.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Кинопоиска»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Кинопоиска»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Кинопоиска»

Антон Лапенко

Играет нового директора

Я не заимствовал никаких черт из голливудских или российских проектов, не опирался на реальных прототипов или какой-то глубокий хоккейный ресерч. Как раз наоборот, я изучал специфику хоккейного закулисья вместе со своим персонажем, который внезапно оказался в новой для себя гуще событий, перейдя в хоккей из фигурного катания. Мне нравится, что у моего героя подход к работе с точки зрения разговора, он дипломатичен и решает проблемы добрыми методами, а не грубой силой. Мне и самому кажется, что это позиция наиболее правильная и действенная.

Режиссером «Седьмого игрока» стал Сергей Пикалов («Мажор», «Точка ноль»), а креативным продюсером — Вадим Свешников («Прометей», «Нефутбол», «Пиноккио. Правдивая история»). Над сценарием работали Николай Муратов («Метод 3», «Крюк», «Контейнер») и Денис Кагарманов («Метод 3», «257 причин, чтобы жить»).

Продюсируют сериал Георгий Розинов («Лондонград», «Год культуры»), Кирилл Балмин («Лондонград», «Эпидемия»), Дарья Капля («Время "Спартака"», «Объяснялкины») и Ольга Филипук («Король и Шут. Навсегда», «Майор Гром. Игра против правил»). Съемки проходили на площадках в трех городах: в Твери, Москве и Минске.

Первые три серии «Седьмого игрока» выйдут 15 октября на «Кинопоиске». Всего будет 12 эпизодов.

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