«Чернила» Дэнни Бойла, «Браный услюдок» Вернера Херцога и другие фильмы Венеции-2026 — кто попал в российский прокат?

«Браный услюдок» / Bucking Fastard (18+), 2026 (реж. Вернер Херцог)

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Живой классик Вернер Херцог реализовал свою давнюю мечту — экранизировал реальную историю близнецов Джин и Джоан Холбрук (Кейт и Руни Мара), преследовавших своего соседа (Орландо Блум). Девушки прославились тем, что все делали синхронно — даже их непристойная оговорка, вынесенная в название фильма, была произнесена в унисон в зале суда.

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