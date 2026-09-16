«Чернила» Дэнни Бойла, «Браный услюдок» Вернера Херцога и другие фильмы Венеции-2026 — кто попал в российский прокат?

Венецианский кинофестиваль (уже 83-й по счету!) завершился победой фильма «Неизвестная женщина» режиссера Май эль-Туки — ей достался главный приз, «Золотой лев». Ли Чхан Дон получил Гран-при (вторую по значимости награду) за картину «Возможная любовь». Пока нет информации, когда именно они выйдут на большие экраны в России, однако, по подтвержденным данным, нас в ближайшей перспективе ждет много интересного из числа показанных в Венеции в фильмов. Собака.ru собрала, что именно можно будет посмотреть в России на большом экране.
«Чернила» / Ink (18+), 2026 (реж. Денни Бойл)
Основной конкурс
Дэнни Бойл в своем новом фильме рассказывает историю становления британского таблоида The Sun, который до сих пор является синонимом бульварной прессы. Магната Руперта Мердока сыграл Гай Пирс, редактора Ларри Лэмба — Джек О'Коннел. Также в касте — Клэр Фой, Джонатан Хайд, Берти Карвел и другие.
В российский прокат выпустит «Амедиатека», 8 января 2027
«Браный услюдок» / Bucking Fastard (18+), 2026 (реж. Вернер Херцог)
Основной конкурс
Живой классик Вернер Херцог реализовал свою давнюю мечту — экранизировал реальную историю близнецов Джин и Джоан Холбрук (Кейт и Руни Мара), преследовавших своего соседа (Орландо Блум). Девушки прославились тем, что все делали синхронно — даже их непристойная оговорка, вынесенная в название фильма, была произнесена в унисон в зале суда.
В российский прокат выпустит «Парадиз», дата пока не объявлена
«Бункер» / Bunker (18+), 2026 (реж. Флориан Зеллер)
Основной конкурс
Драма об архитекторе (Хавьер Бардем), чьи отношения с женой (Пенелопа Крус) рушатся из-за строительных неурядиц — проделанной соседом (Стивен Грэм) дыры в заборе и предложения крупного бизнесмена (Пол Дано) построить ему бункер, где можно спастись от глобальных катаклизмов. Снял картину Флориан Зеллер, автор «Отца» и «Сына».
В российский прокат выпустит «Экспонента», 10 декабря 2026
«Это случится сегодня» / Succederà questa notte (18+), 2026 (реж. Нанни Моретти)
Основной конкурс
Мелодрама о романтических отношениях, которые не могут сложиться годами — Маттео (Луи Гаррель) и Грета (Жасмин Тринка) несколько раз пересекаются в разных городах Европы при не самых подходящих друг для друга обстоятельствах. Режиссером выступил Нанни Моретти, обладатель «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Комната сына».
В российский прокат выпустит A-One и «Веста», сентябрь 2026
«Оглянись» / Look Back (18+), 2026 (реж. Хирокадзу Корээда)
Основной конкурс
Режиссер «Магазинных воришек» и «Никто не узнает» Хирокадзу Корээда перенес на экран мангу о двух девочках-подростках, чья конкуренция в рисовании переросла в крепкую дружбу на протяжении многих лет. Главные роли исполнили Нацуки Дэгути и Адзю Макита.
В российский прокат выпустит «Иноекино», февраль 2027
«Мои записки о Марсе» / My Notes on Mars, 2026 (реж. Лили Хорват)
Секция «Авторские дни»
Англоязычный дебют венгерского режиссера Лили Хорват. По сюжету ученая Марго (Маккензи Дэвис) во время походя с мужем Сэмом (Руперт Френд) таинственно исчезает, а затем возвращается через несколько недель с амнезией — она ничего не помнит, кроме своих исследований Марса. Супруг всеми способами пытается вернуть ее прежнюю личность и их разрушенные отношения.
В российский прокат выпустит «Русский репортаж», начало 2027
Комментарии (0)