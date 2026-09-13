Сценарист «Беспринципных» Савва Минаев и звезда «Клипмейкеров» Стася Толстая выступят на пятой киночитке проекта «НИЭЛИТНИМАСС»

17 октября в лектории «Севкабель Порта» пройдет пятая киночитка объединения «НИЭЛИТНИМАСС». Свои неснятые сценарии представят Савва Минаев («Беспринципные», «Плевако», «Пропасть») и Стася Толстая («Тайное влечение», «Семейное счастье»).

Киночитка — не театральная читка, не читка на предподготовительном этапе, не питчинг и не защита проекта. В «кухонно-бытовом» формате организаторы проводят обсуждения без подготовки с участием авторов, их текстов и актеров. Артисты разыгрывают эпизоды и рассуждают вместе со сценаристами о персонажах, их действиях, мотивации, целях. В режиме реального времени в проекты вносят коррективы. Зритель участвует в событии: может задавать вопросы и критиковать работу. На входе все подписывают документ о неразглашении, поскольку сюжеты еще в разработке.

Читки организует проект «НИЭЛИТНИМАСС» — инициативная группа кинематографистов с одноименным фестивалем-лекторием. Команда проводит дискуссии и творческие встречи, посвященные современному кино. В смешении элитарного и массового авторы видят доступный способ общения и разбора волнующих вопросов. Над проектом работают Мария Баева, Илья Нефедьев, Екатерина Матлина и Илья Милюков.

Киночитка стартует 17 октября в 18:00 на Кожевенной линии, 40. Сбор гостей с 17:30. Билеты в продаже. Актерские составы объявят ближе к дате.

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