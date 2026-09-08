Ретроспективы Отара Иоселиани и Артавазда Пелешяна пройдут в Доме кино

18 и 19 сентября в петербургском Доме кино пройдут спецпоказы в рамках эха фестиваля «Цикл». Зрителям представят фильмы Артавазда Пелешяна и Отара Иоселиани, отреставрированные в 4К.

«Цикл» — фестиваль одноименной московской аналоговой лаборатории с архивом любительского кино. Смотр этого года проходил с 15 по 23 августа. В программу вошли премьеры зарубежных полнометражных фильмов, ретроспективы и короткий метр из России.

18 сентября в Петербурге состоится ретроспектива Артавазда Пелешяна, который совмещает в своем кино игровые сцены с документальными кадрами. Покажут монументальную фреску о жизни Армении «Мы» (1969), фильм «Времена года» (1975) о взаимоотношениях человека и стихии, а также «Конец» (1992) — историю о безымянных людях в безымянном поезде.

В афише 19 сентября — ранние короткометражные фильмы грузинского и французского режиссера Отара Иоселиани. Французская синематека отреставрировала «Акварель», снятую в 1958 году по рассказу Александра Грина, и аллегорию «Саповнела» («Цветок, который никто не может найти», 1959). Также в ретроспективу войдет полочная картина-притча о влюбленных «Апрель» (1961), которая должна была стать для режиссера дипломной во ВГИКе, и «Чугун» (1964) — работа об одном дне изнурительной работы рабочих-доменщиков, которую Иоселиани защитил перед комиссией вместо «Апреля».

Начало показов в 19:00 на Караванной, 12. Билеты в продаже на сайте Дома кино.

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